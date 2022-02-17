Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
poker
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Ілон Маск найняв російського любителя карт для відмивання грошей на благодійності

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 21:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Генеральний директор Tesla та SpaceX проводив виплати грантів через колишнього покериста Ігоря Курганова. Сума досягла шести мільйонів доларів
Ілон Маск та Ігор Курганов співпрацюють у сфері благодійності
Ілон Маск та Ігор Курганов співпрацюють у сфері благодійності

Найуспішнішим російським покеристом в історії можна назвати Ігоря Курганова. Уродженець Санкт-Петербурга проживає в Лондоні разом зі своєю дівчиною – красою покеру Лів Боері.

За всю кар'єру Курганов заробив понад 18 мільйонів доларів, входячи до ТОП-40 рейтингу All Time Money List. Щоправда, покерист уже давно не був помічений за овальним столом, останні його призові датовані ще на початку 2020 року.

Реклама

Игорь Курганов – игрок мирового уровня из России

Тепер же Ігор знайшов собі нове заняття і пов'язане воно з найбагатшою людиною у світі Ілоном Маском. Виявилося, що бізнесмен найняв росіянина як менеджера з благодійності.

Засновник Tesla та SpaceX також керує фондом The Musk Foundation, який надає гранти на дослідження у галузі відновлюваної енергії, а також інженерії, космосу та штучного інтелекту.

Реклама

Читайте також: Ілон Маск з'їсть хепі-міл у прямому ефірі через кризу на крипторинку

Три місяці тому Ілон пожертвував близько 6 мільярдів доларів, що стало відомо завдяки фінансовим звітам. Одержувачі грантів стверджують, що головною контактною особою фонду став саме Курганов. Видання Bloomberg вважає, що Маск у такий спосіб відмиває гроші й хоче зменшити розмір податкових виплат.

До речі, Ігор Курганов у 2014 році заснував фонд Raise for Effective Giving (REG) спільно з Філіпом Груссемом та Лів Боері. Його члени жертвують 2% своїх виграшів на благодійність.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти