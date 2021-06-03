Наукова діячка, покеристка та просто мила дівчина: історія англійської красуні Лів Боері

Одна з найкращих покеристок світу намагається вести різноманітну життя та залишити слід не тільки за гральним столом

Лів Боері вражає не тільки грою в покер, але і своїми формами / Фото: Instagram Лів Боері

Нещодавно популярна покеристка Лів Боері кинула виклик шахісту Магнусу Карлсену. Дівчина має намір обіграти 10-річну версію гросмейстера в додатку Play Magnus. Пропонуємо поближче познайомитися з представницею прекрасної статі в покері.

Народилася : 18 липня 1984 року

Громадянство: Англія

Прізвисько: Iron Maiden

Загальний дохід : 3,8 мільйона доларів

Досягнення : 1 браслет WSOP, 1 перемога на European Poker Tournament (EPT)

Лів народилася на південному сході Англії, проте навчання проходила на півночі країни в Манчестері на факультеті астрофізики. У покері вперше засвітилася у 2005 році на телешоу "Ultimatepoker Showdown", куди була відібрана серед п'яти учасників. До слова, одним з тренерів Боері тоді був легенда покеру та рекордсмен за кількістю браслетів WSOP Філ Хельмут.

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Гучна слава прийшла до дівчини у 2010 році. Лів несподівано стала переможницею Європейського покерного туру (ЕРТ) в Сан-Ремо, вигравши без малого 1,7 мільйона доларів. Всього ж у Боері п'ять перемог на великих турнірах, в тому числі й на European Ladies Championship у 2008 році. Свій єдиний браслет WSOP покеристка здобула у 2017 році.

ЦІКАВИЙ ФАКТ: У 2017 році Боері виграла командний турнір $ 10,000 Tag Team No-Limit Hold'em Championship на WSOP, граючи в парі зі своїм російським бойфрендом Ігорем Кургановим.

Прославилася дівчина також і в інших сферах. Днями англійка взяла участь в науковому проєкті "Дивовижна земля", в якому розповіла про природні явища, причини їх виникнення та сутності. Крім того, сім років тому Лів стала співзасновником благодійного фонду Raising for Effective Giving, що виступає за ефективний альтруїзм. Його метою є консультування з вибору благодійної організації. До того ж Боері нерідко з'являлася на телебаченні, а також працювала ведучою кількох турнірах покеру. Проявила себе дівчина і в літературі, написавши чимало статей на наукові теми. Одним словом, всебічна людина.