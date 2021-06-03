Научный деятель, покеристка и просто милая девушка: история английской красавицы Лив Боэри

Одна из лучших покеристок мира старается вести разнообразную жизнь и оставить след не только за игральным столом

Лив Боэри поражает не только игрой в покер, но и своими формами / Фото: Instagram Лив Боэри

Недавно популярная покеристка Лив Боэри бросила вызов шахматисту Магнусу Карлсену. Девушка намерена обыграть 10-летнюю версию гроссмейстера в приложении Play Magnus. Предлагаем поближе познакомиться с представительницей прекрасного пола в покере.

Родилась: 18 июля 1984 года

Гражданство: Англия

Прозвища: Iron Maiden

Общий доход: 3,8 миллион долларов

Достижения: 1 браслет WSOP, 1 победа на European Poker Tournament (EPT)

Лив родилась на юго-востоке Англии, однако обучение проходила на севере страны в Манчестере на факультете астрофизики. В покере впервые засветилась в 2005 году на телешоу "Ultimatepoker Showdown", куда была отобрана в числе пяти участников. К слову, одним из тренеров Боэри тогда был легенда покера и рекордсмен по количеству браслетов WSOP Фил Хельмут.

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Громкая слава пришла к девушке в 2010 году. Лив неожиданно стала победительницей Европейского покерного тура (ЕРТ) в Сан-Ремо, выиграв без малого 1,7 миллиона долларов. Всего же у Боэри пять побед на крупных турнирах, в том числе и на European Ladies Championship в 2008 году. Свой единственный браслет WSOP покеристка добыла в 2017 году.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:В 2017 году Боэри выиграла командный турнир $10,000 Tag Team No-Limit Hold'em Championship на WSOP, играя в паре со своим российским бойфрендом Игорем Кургановым.

Прославилась девушка также и в других сферах. На днях англичанка приняла участие в научном проекте "Удивительная земля", в котором рассказала о природных явлениях, причинах их возникновения и сущности. Кроме того, семь лет назад Лив стала соучредителем благотворительного фонда Raising for Effective Giving, выступающего за эффективный альтруизм. Его целью является консультирование по выбору благотворительной организации. К тому же Боэри нередко появлялась на телевидении, а также работала ведущей нескольких покерных турнирах. Проявила себя девушка и в литературе, написав немало статей на научные темы. Одним словом, всесторонняя личность.