"Хрещений батько" покеру зі своєю щасливою комбінацією: історія видатного Дойла Брансона

Американець з Техасу провів довгу та видатну кар'єру в покері, залишивши помітний слід у грі

Дойл Брансон / Фото: Сайт Дойла Брансона

Дойл Брансон повністю заслужив, щоб його іменували живою легендою світового покеру. В арсеналі американця перемоги на безлічі престижних турнірах і навіть звання найвпливовішого покериста в історії.

Народився: 10 серпня 1933 року

Громадянство: США

Прізвиська: Великий Папа, Техаська Доллі, Хрещений батько

Загальний дохід: 6,1 мільйона доларів

Досягнення: 10 браслетів WSOP, дві перемоги на Головних Подіях WSOP

Покеру кар'єра Брансона тривала аж 62 роки. За цей час він став рекордсменом Світовий покерної серії за кількістю браслетів, завоювавши їх аж 10. Лише Філу Хельмуту вдалося перевершити цей показник (15). Втім, є і рідкісне досягнення – дві перемоги на Головних Подіях WSOP в 1976 та 1977 роках.

Особливістю Дойла є його вже фірмова комбінація. Свої перші два браслети Брансон виграв з не найсильнішими стартовими картами на руках (10 – 2). Причому в 1976 році покерист з 10 ♠ 2♠ зумів здолати Джесса Алто, у якого була набагато сильніша стартова рука ( A♠ J♦ ). Через рік комбінація 10♠ 2♥ дозволила Дойлу вийти переможцем із гри з Гарі Берландом, якому випали 8♥ 5♣ . Не дивно, що після такого збігу пару карт 10 – 2 називають "рукою Брансона".

У 1978 році Дойл зробив істотний внесок у покерну індустрію за допомогою книги "Суперсистема", у якій він розкрив секрети своєї стратегії покеру. Не дивно, що її й донині називають "Біблією покеру", адже вона допомогла не одному новачкові успішно стартувати у грі. Вже через 10 років після випуску книги Брансон став Членом Залу слави покеру.

ЦІКАВИЙ ФАКТ: Прізвисько Брансона "Техаська Доллі" пішло через банальну помилки журналіста, який замість "Texas Doyle" (Техаський Дойл) написав "Texas Dolly".

Важливо відзначити, що Дойл боровся не тільки з суперниками за столом, а й з раком, перенісши кілька операцій на обличчі та потилиці. У 2013 році в Ріо-де-Жанейро було презентований бронзовий бюст Брансона, а у 2018 році Дойл вирішив остаточно завершити кар'єру покериста у віці 84 років.