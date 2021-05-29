Обіграти майбутнього гросмейстера: покерна красуня кинула виклик "шаховому королю" Магнусу Карлсену

Відома англійська покеристка Лів Боері візьме участь в челленджі норвезького чемпіона світу з шахів та спробує обіграти його додаток

Лів Боері хоче досягти успіху не тільки в покері, але і в шахах / Фото: Getty Images

Чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен організував благодійну акцію-челендж. Суть її полягає в тому, що учасники змагатимуться з норвежцем в шахи через його додаток "Play Magnus". Однак вони будуть грати не з самим Магнусом, а з його "версією" 10-річного зразка. Тобто, рівень складності виставлений на рівні умінь самого Карлсена у віці десяти років!

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Участь в челленджі гарантує переказ п'яти тисяч доларів від Магнуса тій благодійній організації, яку вкаже гравець. У разі перемоги гравець і зовсім отримує приз у 50 тисяч американських грошей. Однак поки що ніхто і близько не наблизився до тріумфу над додатком. Можливо, першим успішним учасником стане відома покеристка Лів Боері.

36-річна англійка на час призупинила кар'єру в покері, зосередившись на телебаченні. Проте, любов Лів до шахів спонукала її взяти участь в даній акції. Повідомляється, що Боері битиметься з "10-річним Магнусом" в прямому ефірі.