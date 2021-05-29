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Обыграть будущего гроссмейстера: покерная красотка бросила вызов "шахматному королю" Магнусу Карлсену

29 мая, 16:35
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Известная английская покеристка Лив Боэри поучаствует в челлендже норвежского чемпиона мира по шахматам и попробует обыграть его приложение
Лив Боэри хочет преуспеть не только в покере, но и в шахматах
Лив Боэри хочет преуспеть не только в покере, но и в шахматах / Фото: Getty Images

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен организовал благотворительную акцию-челлендж. Суть ее заключается в том, что участники сразятся с норвежцем в шахматы через приложение Play Magnus. Однако они будут играть не с самим Магнусом, а с его "версией" 10-летнего образца. То есть, уровень сложности выставлен на уровне умений самого Карлсена в возрасте десяти лет!

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Участие в челлендже гарантирует перевод пяти тысяч долларов от Магнуса той благотворительной организации, которую укажет игрок. В случае победы игроку и вовсе полагается приз 50 тысяч американских денег. Однако пока что никто и близко не приблизился к триумфу над приложением. Возможно, первым успешным участником станет известная покеристка Лив Боэри.

36-летняя англичанка на время приостановила покерную карьеру, сосредоточившись на телевидении. Тем не менее, любовь Лив к шахматам побудила ее поучаствовать в данной акции. Сообщается, что Боэри сразится с "10-летним Магнусом" в прямом эфире.

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