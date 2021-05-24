Чому шахи програють покеру. Версія Анатолія Карпова

Шахи, винайдені більше 1500 років тому, в останні десятиліття поступаються за швидкістю поширення покеру, в який почали грати якихось 200 років тому. 12-й чемпіон світу Анатолій Карпов пояснив, чому давня гра стала програвати в популярності покеру.
"Покер, потрібно віддати йому належне, дуже спритно вів інформаційну та рекламну політику. Ну і потім, ті ігри, де більш значима роль шансу, завжди будуть привабливішими для широкої публіки. Це така суто американська історія, що будь-хто може схопити за хвіст птаха щастя. У шахах будь-який не вхопить", – впевнений Карпов.
"Щоб стати чемпіоном світу, потрібно багато працювати, потрібен талант. Тому шахи спочатку програють в цьому поєдинку. Повернути сувору систему чемпіонату світу, як це було раніше, вже складно: основна маса проти того, щоб завжди вигравав найсильніший", – сказав Карпов.
- Перша відома гра-прабатько шахів, чатуранга, з'явилася в Індії не пізніше VI століття нашої ери. Значить, шахам приблизно 1500 років.
- Перші письмові згадки про сучасний варіант покеру з'являються в 1829 році в мемуарах артиста Джо Кауела. Значить, покеру майже 200 років.