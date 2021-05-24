Чому шахи програють покеру. Версія Анатолія Карпова

12-й чемпіон світу з шахів впевнений, що ігри з часткою везіння мають велику популярність у масової аудиторії

Анатолій Карпов. Про популярність шахів і покеру

Шахи, винайдені більше 1500 років тому, в останні десятиліття поступаються за швидкістю поширення покеру, в який почали грати якихось 200 років тому. 12-й чемпіон світу Анатолій Карпов пояснив, чому давня гра стала програвати в популярності покеру.

"Покер, потрібно віддати йому належне, дуже спритно вів інформаційну та рекламну політику. Ну і потім, ті ігри, де більш значима роль шансу, завжди будуть привабливішими для широкої публіки. Це така суто американська історія, що будь-хто може схопити за хвіст птаха щастя. У шахах будь-який не вхопить", – впевнений Карпов.

"Щоб стати чемпіоном світу, потрібно багато працювати, потрібен талант. Тому шахи спочатку програють в цьому поєдинку. Повернути сувору систему чемпіонату світу, як це було раніше, вже складно: основна маса проти того, щоб завжди вигравав найсильніший", – сказав Карпов.