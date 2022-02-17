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Илон Маск нанял русского любителя карт для отмывания денег на благотворительности

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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17 февраля, 21:19
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Генеральный директор Tesla и SpaceX проводил выплаты грантов через бывшего покериста Игоря Курганова. Сумма достигла шести миллионов долларов
Илон Маск и Игорь Курганов сотрудничают в области благотворительности
Илон Маск и Игорь Курганов сотрудничают в области благотворительности

Самым успешным российским покеристом в истории можно назвать Игоря Курганова. Уроженец Санкт-Петербурга проживает в Лондоне совместно со своей девушкой – покерной красоткой Лив Боэри.

За всю карьеру Курганов заработал более 18 миллионов долларов, входя в ТОП-40 рейтинга All Time Money List. Правда, покерист уже давно не был замечен за овальным столом, последние его призовые датированы еще в начале 2020 года.

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Игорь Курганов – игрок мирового уровня из России

Теперь же Игорь нашел себе новое занятие и связано оно с самым богатым человеком в мире Илоном Маском. Оказалось, что бизнесмен нанял россиянина в качестве менеджера по благотворительности.

Основатель Tesla и SpaceX также руководит фондом The Musk Foundation, который предоставляет гранты на исследования в отрасли возобновляемой энергии, а также инженерии, космоса и искусственного интеллекта.

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Три месяца назад Илон пожертвовал около 6 миллиардов долларов, что стало известно благодаря финансовым отчетам. Получатели грантов утверждают, что главным контактным лицом фонда стал именно Курганов. Издание Bloomberg считает, что Маск таким образом отмывает деньги и хочет уменьшить размер налоговых выплат.

К слову, Игорь Курганов в 2014 году основал фонд Raise for Effective Giving (REG) совместно с Филиппом Груссемом и Лив Боэри. Его члены жертвуют 2% от своих выигрышей на благотворительность.

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