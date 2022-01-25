Илон Маск съест хеппи-мил в прямом эфире из-за кризиса на крипторынке

Прошлый год стал невероятно успешным для рынка криптовалют. Особенно это касается самой популярной валюты биткоина. Год назад курс BTC был равен примерно 28,5 тысячи долларов, а уже в ноябре цена взлетела до 69К.
Тем не менее, в конце года криптовалюту ожидал обвал. Курс биткоина упал сначала до 45 тысяч долларов, а неделю назад и вовсе достиг 36 тысяч. Эксперты считают, что наступил крест смерти биткоина.
В связи с кризисом индустрии в интернете появились мемы, что криптоинвесторам предстоит подыскивать работу в крупнейшей сети фаст-фудов McDonald's. На данную шутку отреагировал и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
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На своей страничке в Twitter бизнесмен написал, что готов съесть хеппи-мил (меню для детей) в прямом эфире, если McDonald's начнут принимать криптовалюту Dogecoin. Именно Маска считают одним из сооснователей валюты, поскольку часто пиарит ее в соцсетях.
Забавно, что и это упоминание "доджа" сыграло криптовалюте на руку. За день его цена выросла на 12% и теперь составляет 0,14 долларов.