Вчимо грати в покер: правила Short Deck та основні відмінності від Техаського Холдема

Розповідаємо принципи гри в 6+ Холдем і пояснюємо, чим він відрізняється від інших видів покеру

/ Фото: Getty Images

Покер нараховує безліч дисциплін, серед яких найпопулярнішими є Техаський Холдем та Омаха. Втім, навіть у них є свої різновиди. Сьогодні ми познайомимо вас з дисципліною Short Deck.

Це такий вид Холдему, в якому беруть участь карти номіналом від "шістки" (6) і вище. Саме тому його ще називають 6+ Холдемом. Правила дуже схожі на звичний нам Техаський покер, проте є кілька суттєвих відмінностей. Які ж головні особливості Short Deck?

Як вже було сказано вище, карти від "п'ятірки" до "двійки" в ньому не беруть участь. Відповідно, в розіграші доступні 36 карт. На префлопі покеристи не розміщують блайнди, однак змушені поставити анте (обов'язкова фіксована ставка для всіх гравців). Таким собі аналогом великого блайнду в Short Deck виступає ставка "баттон анте". Вона зазвичай дорівнює самому анте. Її зобов'язаний виставити гравець на батоні (або дилер, якщо гра проходить без ведучого). Отже, на відміну від інших учасників цей покерист зобов'язаний зробити подвійну обов'язкову ставку. Першим ходить покерист зліва від батона/дилера. У Техаському Холдемі мінімальна ставка після флопу, терну або рівера дорівнює великому блайнду. У грі SD вона дорівнює анте. Як і у звичному нам "Техасі", туз (А) може грати роль найслабшою карти, щоб доповнити гравцеві стріт (приклад: А-6-7-8-9). Мабуть, найістотніша відмінність 6+ Холдему від Техаського – інший порядок комбінацій. У Short Deck ймовірність випадання флеша нижче, ніж фул-хауса, тому комбінація з п'яти карт однієї масті котується вище. Ще одна відмінність – сет оцінюється вище, ніж стріт, тому гравець з трьома однаковими картами виграє роздачу в опонента з п'ятьма картами номіналом поспіль. Правда, деякі покер-руми змінюють правила і можуть використовувати стандартне ранжування комбінацій.

Важливо зазначити, що в 6+ Холдемі кількість можливих стартових рук набагато менша, ніж в "Техасі". Наприклад, якщо зазвичай ймовірність отримання пари на руки становить 5,9%, то в Short Deck вона зростає до 8,6%. Крім того, SD ділиться на три підвиди: лімітований, піт-ліміт і безлімітний.

В лімітованій грі кожен гравець за коло торгів може зробити не більше трьох підвищень ставок. В пот-ліміт є інше обмеження – максимальний рейз не може бути більше поточного розміру банку. Ну а в безлімітному варіанті обмежень на ставки немає, окрім як розміром стека гравця.