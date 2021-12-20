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Разрывает Канаду в интернете! Украинец стал победителем дорогого супертурнира в онлайне

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
20 декабря, 19:40
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Андрей Новак сумел оставить позади себя более 60-ти хайроллеров и добрался до победы в турнире Millions Online
Андрей Новак продолжает покорять онлайн
Андрей Новак продолжает покорять онлайн / Фото: Cardmates

Полторы недели назад украинскому покеристу Андрею Новаку покорился трофей на турнире-открытии EPT Online. Игрок заработал более 65 тысяч за победу.

Андрей продолжил штурмовать интернет и вчера выиграл еще более крутой ивент Millions Online High Roller. Событие собрало всего 62 входа, однако это легко объясняется немаленьким бай-ином – аж 10300 долларов.

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Впрочем, Новак сумел обойти всех именитых оппонентов и добраться до главного приза турнира, заработав 172,5 тысячи долларов. Главными соперниками украинца в решающей стадии финалки были канадцы.

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Как итог, Дворесс и Нгуен остановились в шаге от хедз-апа, а в дуэли украинцем был повержен именитый игрок Тимоти Адамс. К слову, в призы попали лишь 11 покеристов, а еще один известный канадец Сэм Гринвуд вылетел на баббле (13 место).

Распределение призовых онлайн-турнира Millions Online High Roller:

  1. Андрей Новак – 172,5 тыс. долларов
  2. Тимоти Адамс – 109,8 тыс. долларов
  3. Даниэль Дворесс – 73,4 тыс. долларов
  4. Вин Танг Нгуен – 54,2 тыс. долларов
  5. Адриан Матеос – 42,3 тыс. долларов
  6. Хуан Пардо – 34,6 тыс. долларов
  7. Владислав Иванов – 29,9 тыс. долларов
  8. Мариус Гьерсе – 26,8 тыс. долларов
  9. Паскаль Лефрансуа – 26,8 тыс. долларов
  10. Ласло Буйтас – 24,6 тыс. долларов
  11. Талаль Шакерчи – 24,6 тыс. долларов

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