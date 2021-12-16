Курение кальяна во время игры в покер: за и против. Мнение украинского чемпиона

Победитель первого ивента EPT Online 2021 Андрей Новак рассказал о том, почему предпочитает кальян за игрой в онлайне

Андрей Новак любит курить кальян во время игры в покер / Фото: Getty Images

Неделю назад украинец нехило пошумел на онлайн-серии EPT Online. Андрей Новак сумел обойти более 200 соперников и заработал более 65 тысяч за победу.

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Андрей часто проводит покерные стримы и запомнился курением кальянов во время сессий. Украинец рассказал, почему предпочитает курение при игре в покер.

"Это скорее для фана, чтобы сильно не скучать на стриме, плюс это занимает свободное время во время трансляции. На полноценной сессии я уже давненько не курил кальян. Вообще ничего хорошего в курении кальяна не вижу вообще. Но на стриме могу позволить. Кальян задает атмосферу. Восемь столов, общение, непринужденная атмосфера, кальян – считай как в барчик зашёл в картишки поиграть, только на восьми столах. Но курить кальян никому не советую".

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К слову, перед этим Новак попал в черную полосу, проиграв немаленькую сумму в онлайне. Игрок дал свой рецепт того, как не бросить покер во время даунстрика.

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"Когда проигрываешь шестизначную сумму, это морально тяжело. Разбираешь игру, проверяешь, насколько ты хорош. Все время пытаешься находить какие-то нюансы. Держишься, настраиваешься на лучшее, делаешь все от тебя зависящее, чтобы показывать хорошую игру. А результаты должны прийти. Но вообще психологически проигрывать большие суммы подряд без побед очень сложно. У меня очень долго такой период был. Но, слава тебе Господи, начались какие-то победы. Конечно, все не отмазал, но будем надеяться на лучшее".

Отметим, что за свою карьеру в офлайне Андрей успел заработать более 330 тысяч долларов.