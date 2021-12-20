Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Розриває Канаду в інтернеті! Українець став переможцем дорогого супертурніру в онлайні

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
20 грудня, 19:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Андрій Новак зумів залишити позаду себе понад 60 хайролерів і дістався перемоги в турнірі Millions Online
Андрій Новак продовжує підкорювати онлайн
Андрій Новак продовжує підкорювати онлайн / Фото: Cardmates

Півтора тижня тому українському покеристу Андрію Новаку скорився трофей на турнірі-відкритті EPT Online. Гравець заробив понад 65 тисяч за перемогу.

Андрій продовжив штурмувати інтернет і вчора виграв ще крутіший івент Millions Online High Roller. Подія зібрала лише 62 входи, проте це легко пояснюється немаленьким бай-іном – аж 10300 доларів.

Реклама

Читайте також: Куріння кальяну під час гри в покер – за та проти

Втім, Новак зумів обійти всіх іменитих опонентів і дістатися головного призу турніру, заробивши 172,5 тисяч доларів. Головними суперниками українця у вирішальній стадії фіналки були канадці.

Реклама

Як підсумок, Дворесс і Нгуєн зупинилися за крок від хедз-апу, а в дуелі українцем був повалений іменитий гравець Тімоті Адамс. До призів потрапили лише 11 покеристів, а ще один відомий канадець Сем Грінвуд вилетів на бабблі (13 місце).

Розподіл призових онлайн-турніру Millions Online High Roller:

  1. Андрій Новак – 172,5 тис. доларів
  2. Тімоті Адамс – 109,8 тис. доларів
  3. Даніель Дворесс – 73,4 тис. доларів
  4. Він Танг Нгуєн – 54,2 тис. доларів
  5. Адріан Матеос – 42,3 тис. доларів
  6. Хуан Пардо – 34,6 тис. доларів
  7. Владислав Іванов – 29,9 тис. доларів
  8. Маріус Гьєрсе – 26,8 тис. доларів
  9. Паскаль Лефрансуа – 26,8 тис. доларів
  10. Ласло Буйтас – 24,6 тис. доларів
  11. Талаль Шакерчі – 24,6 тис. доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти