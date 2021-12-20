Розриває Канаду в інтернеті! Українець став переможцем дорогого супертурніру в онлайні

Андрій Новак зумів залишити позаду себе понад 60 хайролерів і дістався перемоги в турнірі Millions Online

Андрій Новак продовжує підкорювати онлайн / Фото: Cardmates

Півтора тижня тому українському покеристу Андрію Новаку скорився трофей на турнірі-відкритті EPT Online. Гравець заробив понад 65 тисяч за перемогу.

Андрій продовжив штурмувати інтернет і вчора виграв ще крутіший івент Millions Online High Roller. Подія зібрала лише 62 входи, проте це легко пояснюється немаленьким бай-іном – аж 10300 доларів.

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Втім, Новак зумів обійти всіх іменитих опонентів і дістатися головного призу турніру, заробивши 172,5 тисяч доларів. Головними суперниками українця у вирішальній стадії фіналки були канадці.

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Як підсумок, Дворесс і Нгуєн зупинилися за крок від хедз-апу, а в дуелі українцем був повалений іменитий гравець Тімоті Адамс. До призів потрапили лише 11 покеристів, а ще один відомий канадець Сем Грінвуд вилетів на бабблі (13 місце).

Розподіл призових онлайн-турніру Millions Online High Roller: