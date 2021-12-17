Психолог сумел попасть в Книгу рекордов Гиннесса благодаря покеру

Француз Альбер Солаль сумел провести 30 часов игры в онлайн-покер и побить прежнее достижение, установленное в 2019 году

Альбер Солаль попал в Книгу рекордов Гиннесса / Фото: Pokeroff

Покеристы зачастую очень зациклены на установлении различных рекордов, чтобы попасть в Книгу Гиннесса. Так, недавно телеведущий Майкл Лонкар облажался в попытке провести самый длинный стрим в истории.

Парень установил себе планку в 50 часов подряд, однако после половины дистанции ему стало плохо и он решил остановиться. Впрочем, рекорд спустя всего неделю смог побить француз Альбер Солаль.

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Игрок работает покерным психологом, а также является практикующим психотерапевтом и основателем организации "Клоуны больниц". Ее члены организовывают досуг для тяжелобольных детей.

Кроме того, француз ведет стримы на Twitch. Солаль хотел организовать покерный марафон в офлайне, чтобы побить рекорд тогда еще Фила Лаака. Впрочем, из-за пандемии он отложил эти планы, а недавно данное достижение покорилось Заку Генслеру.

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И все же Альбер не отступил от своих планов и решил реализовать их в онлайне. На прошлых выходных покерист провел 30 часов беспрерывной сессии, что позволило ему побить рекорд Бэна Спрэгга и Томаса Маансвинкеля, установленный два года назад (24 часа).

"Я был занят разработкой приложения, но хотел вернуться к стримам, сделав что-нибудь потрясающее. Я случайно прочитал о рекорде Фила Лаака, когда он играл в покер 114 часов в Белладжио. Мне захотелось сделать что-то подобное как в онлайне, так и в живую".

Солаль также признался, что первые шесть часов были для него самыми трудными. Однако после того, как он поел, самочувствие улучшилось и энергия прибавилась. К тому же, француза подстегивали ненавистные комментарии на стриме от посетителей, которые не верили в его успех.

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Ожидается, что в ближайшее время представители Книги рекордов Гиннесса будут оформлять документы и проверять показания свидетелей и запись. Только после этого рекорд станет официальным.