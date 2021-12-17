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Психолог зумів потрапити до Книги рекордів Гіннеса завдяки покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
17 грудня, 21:35
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Француз Альбер Солаль зумів провести 30 годин гри в онлайн покер і побити колишнє досягнення, встановлене в 2019 році
Альбер Солаль потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Альбер Солаль потрапив до Книги рекордів Гіннеса / Фото: Pokeroff

Покеристи дуже зациклені на встановленні різних рекордів, щоб потрапити до Книги Гіннесса. Так, нещодавно телеведучий Майкл Лонкар влаштувався спробувати провести найдовший стрим в історії.

Хлопець встановив собі планку о 50-й годині поспіль, проте після половини дистанції йому стало погано і він вирішив зупинитися. Втім, рекорд лише через тиждень зміг побити француз Альбер Солаль.

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Гравець працює покерним психологом, а також є практикуючим психотерапевтом та засновником організації "Клоуни лікарень". Її члени організовують дозвілля для тяжкохворих дітей.

Крім того, француз веде стриму на Twitch. Солаль хотів організувати покерний марафон в офлайні, щоб побити рекорд тоді ще Філа Лаака. Втім, через пандемію він відклав ці плани, а нещодавно це досягнення підкорилося Заку Генслеру.

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І все ж таки Альбер не відступив від своїх планів і вирішив реалізувати їх в онлайні. На минулих вихідних покерист провів 30 годин безперервної сесії, що дозволило йому побити рекорд Бена Спрегга та Томаса Маансвінкеля, встановлений два роки тому (24 години).

"Я був зайнятий розробкою програми, але хотів повернутися до стриму, зробивши щось приголомшливе. Я випадково прочитав про рекорд Філа Лаака, коли він грав у покер 114 годин у Белладжіо. Мені захотілося зробити щось подібне як в онлайні, так і живою".

Солаль також зізнався, що перші шість годин були для нього найважчими. Однак після того, як він поїв, самопочуття покращало і енергія додалася. До того ж, француза підганяли ненависні коментарі на стримі від відвідувачів, які не вірили в його успіх.

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Очікується, що найближчим часом представники Книги рекордів Гіннесса оформлятимуть документи та перевірятимуть показання свідків та запис. Лише після цього рекорд стане офіційним.

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