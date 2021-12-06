Гиннесс по нему плачет. Американец облажался с установлением рекорда, но выиграл 22 тысячи

Телеведущий и покерист Майкл Лонкар не сумел выдержать беспрерывно 50 часов стрима из-за боли в теле и усталости

Майкл Лонкар замахнулся на покерный рекорд

Покеристы зачастую очень зациклены на установлении различных рекордов. К примеру, в конце ноября стример из Литвы установил достижение по самому быстрому проведению тысячи часов в онлайне.

В свою очередь американский телеведущий Майкл Лонкар решил провести самый длинный покерный стрим в истории. Парень поставил себе за цель пробыть в онлайне аж 50 часов без перерыва.

Реклама

Впрочем, эта идея оказалась провалом для Лонкара, хотя рекорд все же пал. Через 34,5 часа игры Майкл заявил, что ему очень плохо. Парень устал и чувствовал боль во всем теле. Поэтому решил продолжить гонку за данным показателем в другой раз.

Читайте также: Везунчик 8 раз подряд пошел в олл-ин и чудом вытащил мертвый турнир

Впрочем, стрим он все равно завершил эффектно, оформив 22 тысячи долларов призовых в онлайн-турнире. Отметим, что предыдущий рекорд принадлежит сразу двум покеристам – Бену Спрэггу и Тому Маансвинкелю. В 2019 году каждый из них пробыл на стриме по 24 часа.