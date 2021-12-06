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Гиннесс по нему плачет. Американец облажался с установлением рекорда, но выиграл 22 тысячи

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
6 декабря, 16:25
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Телеведущий и покерист Майкл Лонкар не сумел выдержать беспрерывно 50 часов стрима из-за боли в теле и усталости
Майкл Лонкар замахнулся на покерный рекорд
Майкл Лонкар замахнулся на покерный рекорд

Покеристы зачастую очень зациклены на установлении различных рекордов. К примеру, в конце ноября стример из Литвы установил достижение по самому быстрому проведению тысячи часов в онлайне.

В свою очередь американский телеведущий Майкл Лонкар решил провести самый длинный покерный стрим в истории. Парень поставил себе за цель пробыть в онлайне аж 50 часов без перерыва.

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Впрочем, эта идея оказалась провалом для Лонкара, хотя рекорд все же пал. Через 34,5 часа игры Майкл заявил, что ему очень плохо. Парень устал и чувствовал боль во всем теле. Поэтому решил продолжить гонку за данным показателем в другой раз.

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Впрочем, стрим он все равно завершил эффектно, оформив 22 тысячи долларов призовых в онлайн-турнире. Отметим, что предыдущий рекорд принадлежит сразу двум покеристам – Бену Спрэггу и Тому Маансвинкелю. В 2019 году каждый из них пробыл на стриме по 24 часа.

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