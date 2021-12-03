Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Нововведения декабря 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Дикий сценарий! Везунчик 8 раз подряд пошел в олл-ин и чудом вытащил мертвый турнир (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
3 декабря, 20:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Покерист "Jack H Ward" остался с мизерным банком в дуэли со стримером, но дикое везение помогло ему выиграть битву
Олл-ин далеко не всегда означает скорое поражение
Олл-ин далеко не всегда означает скорое поражение / Фото: Getty Images

Онлайн-турниры зачастую дарят игрокам невероятные эмоции и нередко завершаются рандомными случаями успеха. Особенно фактор случайности играет большую роль при играх на низких лимитах или же на условные деньги.

Совсем дикая ситуация случилась в недавнем онлайн-турнире Neymar Jr Kick-Off с бай-ином всего 6,6 доллара. Друг против друга сошлись стример "croaks" и игрок под ником "Jack H Ward".

Реклама

После выставления ТТ против 22 у последнего остались всего 0,1 большой блайнд (16 фишек против 3984 у "croaks"). Можно подумать, что стример уже готов был радоваться и праздновать победу. Но судьба преподнесла ему сумасшедшую развязку.

Читайте также: Невероятная история греческого покериста, который выиграл турнир с одной фишкой

"Jack H Ward" сумел аж 8 раз успешно пойти в олл-ин, отобрав дар речи у оппонента. Причем, несколько раз счастливчику необходимая карта прилетала лишь на ривере. Смотрим и наслаждаемся!

Реклама

Правда, сумма выигрышей все равно вышла несущественной. Победителю досталось 10 долларов, проигравший остался с тремя. Однако, пожалуй, пережить такие эмоции куда ценнее!

покер
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ДЕКАБРЬ
Дэн Харрингтон
Дэн Харрингтон
&laquo;Король инстаграма&raquo; Дэн Билзерян. Фото:&nbsp;cardplayer.com
Дэн Билзерян
Антонио Эсфандиари
Антонио Эсфандиари
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус
Татьяна Пасалич
Татьяна Пасалич
1/2
Дни рождения декабря
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять