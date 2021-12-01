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Тысячу часов в онлайне! Стример из Литвы побил невероятный рекорд (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
1 декабря, 15:50
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Игрок под ником FatSushiPoker поставил себе за цель провести тысячу часов стримов за 95 дней, однако сумел перевыполнить план
Александр из Литвы бьет рекорд на покерных стримах
Александр из Литвы бьет рекорд на покерных стримах

26-летний игрок из Литвы Александр, выступающий под ником "FatSushiPoker", поставил себе за цель побить рекорд по длительности покерных стримов.

Прошлое достижение принадлежало Лукасу Робинсону, который этим летом отсидел в прямом эфире тысячу часов за 100 дней. Александр же поставил себе за цель провести 95 часов стримов, однако его план был выполнен досрочно.

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В течение 78 дней покерист проводил онлайн-игры по покеру по 7-11 часов в день, после чего шесть суток проводил в эфире аж по 17 часов. Челлендж для литовца стартовал 1 сентября.

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Спустя полтора месяца Александр понял, что укладывается в 93 дня и решил подсчитать, получится ли у него уложиться в 90 дней. Оказалось, что возможно!

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"Когда я понял, что в текущем режиме челлендж будет выполнен за 93 дня, решил посчитать, сколько часов нужно для 90. Оказалось, что по 16-17 каждый день. Я сразу решил, что не буду этого делать, посчитав это просто невозможным.

Моя жена Года сказала, что я обязан справиться за 90 дней, потому что способен на все. Она так верила в меня и не давала сдаваться все 90 дней. Будет честно сказать, что это достижение на 100% ее. Я бы не смог сделать ничего без Годы, нашей семьи и поддержки комьюнити! Огромное всем спасибо".

В течение этого времени литовского игрока поддерживал и сам Лукас Робинсон, а также еще один экс-обладатель данного рекорда Арли Шабан, просидевший свою тысячу в 2018 году на стримах 125 дней.

Кроме того, Александр нарастил немаленькую фанатскую базу. С сентября количество его фолловеров на Twitch выросло в более чем два раза (с 2,9К до 6,7К). Наа пике его стрим собирал 560 зрителей.

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