Гіннес по ньому плаче. Американець облажався із встановленням рекорду, але виграв 22 тисячі

Телеведучий і покерист Майкл Лонкар не зумів витримати безперервно 50 годин стріму через біль у тілі та втому

Майкл Лонкар замахнувся на покерний рекорд

Покеристи дуже зациклені на встановленні різних рекордів. Наприклад, наприкінці листопада стрімер із Литви встановив досягнення найшвидшого проведення тисячі годин в онлайні.

У свою чергу, американський телеведучий Майкл Лонкар вирішив провести найдовший покерний стрім в історії. Хлопець поставив собі за мету пробути в онлайні аж 50 годин без перерви.

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Втім, ця ідея виявилася провалом для Лонкара, хоча рекорд все ж таки упав. Через 34,5 години гри Майкл заявив, що йому дуже погано. Хлопець утомився і відчував біль у всьому тілі. Тому вирішив продовжити гонку за цим показником вдруге.

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Втім, стрим він все одно завершив ефектно, оформивши 22 тисячі доларів призових в онлайн-турнірі. Зазначимо, що попередній рекорд належить одразу двом покеристам – Бену Спреггу та Тому Маансвінкелю. У 2019 році кожен із них пробув на стримі по 24 години.