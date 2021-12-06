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Гіннес по ньому плаче. Американець облажався із встановленням рекорду, але виграв 22 тисячі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
6 грудня, 16:25
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Телеведучий і покерист Майкл Лонкар не зумів витримати безперервно 50 годин стріму через біль у тілі та втому
Майкл Лонкар замахнувся на покерний рекорд
Майкл Лонкар замахнувся на покерний рекорд

Покеристи дуже зациклені на встановленні різних рекордів. Наприклад, наприкінці листопада стрімер із Литви встановив досягнення найшвидшого проведення тисячі годин в онлайні.

У свою чергу, американський телеведучий Майкл Лонкар вирішив провести найдовший покерний стрім в історії. Хлопець поставив собі за мету пробути в онлайні аж 50 годин без перерви.

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Втім, ця ідея виявилася провалом для Лонкара, хоча рекорд все ж таки упав. Через 34,5 години гри Майкл заявив, що йому дуже погано. Хлопець утомився і відчував біль у всьому тілі. Тому вирішив продовжити гонку за цим показником вдруге.

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Втім, стрим він все одно завершив ефектно, оформивши 22 тисячі доларів призових в онлайн-турнірі. Зазначимо, що попередній рекорд належить одразу двом покеристам – Бену Спреггу та Тому Маансвінкелю. У 2019 році кожен із них пробув на стримі по 24 години.

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