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Пять дней за столом: американец замахнулся на рекорд по самой длительной покерной сессии (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
30 октября, 16:45
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Зак Генслер намерен дойти до отметки в 120 часов за кэш-столом, однако пока что преодолел лишь половину дистанции
Зак Генслер (справа) претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса
Зак Генслер (справа) претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса / Фото: Pokerfirma

Недавно работник казино Миннесоты Трэвис Стич попал в Книгу рекордов Гиннеса, построив самую высокую башню из покерных фишек. Последовать по такому же пути хочет его соотечественник Зак Генслер.

Американец замахнулся на рекорд по самой продолжительной сессии в покер, намереваясь отыграть за кэш-столом 120 часов подряд. Прежнее достижение принадлежит Филу Лааку, который в 2011 году продержался за овальным столом 115 оборотов минутной стрелки.

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Рекорд может пасть уже в ближайшие дни, ведь пока что Зак прошел больше половины запланированной дистанции. Игрок активно ведет Twitter, где отчитывается перед подписчиками об успешности своей затеи.

Два года назад Генслер уже пытался побить данный рекорд, но не выдержал более 80 часов. Впрочем, сам американец отшучивается, что то была лишь тренировка.

Отметим, что Зак подошел к задаче серьезно, пригласив свидетелей, чтобы они подтвердили истинность его достижения. Также казино Лас-Вегаса обеспечило игроку специальные часы, которые отмеряли время между уровнями блайндов – по 60 минут.

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Также у американца есть небольшая поблажка: за каждый час игры он получает право на 5 минут отдыха. Это время он может копить, чтобы потом за раз его использовать.

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