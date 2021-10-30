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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

П'ять днів за столом: американець замахнувся на рекорд з найдовшої покерної сесії (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
30 жовтня, 16:45
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Зак Генслер має намір дійти до позначки у 120 годині за кеш-столом, проте поки що подолав лише половину дистанції.
Зак Генслер (праворуч) претендує на потрапляння до Книги рекордів Гіннеса
Зак Генслер (праворуч) претендує на потрапляння до Книги рекордів Гіннеса / Фото: Pokerfirma

Нещодавно працівник казино Міннесоти Тревіс Стіч потрапив до Книги рекордів Гіннеса, побудувавши найвищу вежу з фішок покеру. Піти таким же шляхом хоче його співвітчизник Зак Генслер.

Американець замахнувся на рекорд з найтривалішої сесії у покер, маючи намір відіграти за кеш-столом 120 годин поспіль. Колишнє досягнення належить Філу Лааку, який у 2011 році протримався за овальним столом 115 обертів хвилинної стрілки.

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Рекорд може впасти вже найближчими днями, адже поки що Зак пройшов понад половину запланованої дистанції. Гравець активно веде Twitter, де звітує перед підписниками про успішність своєї витівки.

Два роки тому Генслер уже намагався побити цей рекорд, але не витримав більше 80 годин. Втім, сам американець жартує, що то було лише тренування.

Зак підійшов до завдання серйозно, запросивши свідків, щоб вони підтвердили істинність його досягнення. Також казино Лас-Вегаса забезпечило гравця спеціальним годинником, який відміряє час між рівнями блайндів – по 60 хвилин.

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Також у американця є невелика поблажка: за кожну годину гри він отримує право на 5 хвилин відпочинку. Цей час він може накопичувати, щоб потім його використовувати.

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