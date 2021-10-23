"Вавилонская башня" в Миннесоте: американский дилер попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Работник казино Canterbury Card Трэвис Стич собрал самую высокую башню, составив ее из 300 фишек для покера

Трэвис Стич попал в Книгу рекордов Гиннесса / Фото: Poker Strategy

Американский дилер из казино Canterbury Card (Миннесота) Трэвис Стич недавно попал в Книгу рекордов Гиннесса. Парень угодил в мишень 54 пластиковыми картами подряд.

На днях же Трэвис установил новый рекорд, который держался с 2010 года. Американец решил построить самую высокую башню из покерных фишек. 11 лет назад Макс Махлин соорудил "вышку" из 240 фишек.

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Стичу удалось поднять рекорд на 25%, выстроив в линию 300 фишек. Высота башни составила 1,2 метра. Весь процесс побития рекорда транслировался на Twitch в прямом эфире.

Все донаты, собранные во время трансляции Трэвис отправил благотворительной организации, которая борется с раком. В интервью парень развеял миф, что это легкое занятие и у него ушли годы на тренировки, чтобы побить данный рекорд.

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Отметим, что месяц назад Грэгг Фишер установил рекорд по самой разнообразной коллекции фишек. Американец путешествовал по миру, играя в покер, и сумел собрать набор из 2222 фишек, взятых из разных казино мира.