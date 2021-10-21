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С гирляндой на шее и резиновыми руками: покерист подорвал Лас-Вегас внешним видом (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
21 октября, 10:30
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Брэндон Шак-Харрис еще не выигрывал браслеты на этой WSOP, однако умудрился повеселить публику своими костюмами
Брэндон Шак-Харрис умеет приодеться
Брэндон Шак-Харрис умеет приодеться

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки мира съехались в Лас-Вегас, чтобы разыграть 88 золотых браслетов.

Уже определились 35 чемпионов WSOP, тогда как Брэндону Шак-Харрису пока успех не покорялся. Покерист ранее выигрывал браслеты в 2014 и 2016 годах в ивентах по Омахе. А в этом игрок пока запоминается своим экстравагантным видом.

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В одном из турниров Брэндон сидел под зонтом, а к плечу прикрепил ещё и коктейльный зонтик.

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На другой ивент Шак-Харрис пришел со светящейся гирляндой на шее.

Еще одной выходкой американца стали маленькие резиновые ручки-напальчники.

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Брэндон принес их за стол для того, чтобы его оппоненты могли пользоваться ими для манипуляций с фишками и картами.

На нынешней серии Шак-Харрис уже четырежды оказывался в ITM, подняв в сумме более 17 тысяч долларов. Все свои успехи покерист посвящает своим бабушкам – покойной Хелен, а также живой Мэри Энн, которой через год исполнится 90 лет.

покерWSOP
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