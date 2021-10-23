Новый король покера? Легендарный Джастин Бономо приближается к грандиозному рекорду

Американский игрок заработал более двух миллионов долларов за последний месяц и приблизился к самому успешному покеристу в истории Брину Кенни

Джастин Бономо (слева) готов лишить Брина Кенни (справа) звания самого успешного покериста мира / Фото: WSOP

В эти дни проходит Мировая серия покера. В Лас-Вегас съехались лучшие игроки мира, чтобы разыграть между собой 88 золотых браслетов.

Правда, нет среди них самого успешного покериста в истории Брина Кенни. Американец удерживает лидерство по общему доходу от покера, выиграв за все время за овальным столом 56,4 миллиона долларов.

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Кенни давно не выступал на крупных ивентах, лишь иногда показываясь в онлайне. А последние призовые Брин добыл еще в январе 2020 года.

Таким простоем американца может воспользоваться его соотечественник Джастин Бономо. Уроженец Вирджинии на момент начала 2021 года заработал 53,3 миллиона долларов, однако неплохо заработал в последний месяц.

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Правда, трофеями Джастин так и не обзавелся. В конце сентября Бономо стал раннер-апом ивента Super High Roller Bowl, что позволило ему выиграть 1,8 миллиона долларов.

А несколько дней назад американец также остановился в шаге от успеха на хайроллерском ивенте WSOP по Омахе, подняв 700 тысяч. Что интересно, в обоих случаях Бономо проигрывал дуэль австралийскому гению Майклу Аддамо.

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Последние успехи позволили Джастину повысить свой доход от покера до отметки в 55,8 миллиона. Это всего на 600 тысяч меньше, чем у Кенни.

Учитывая пассивность Брина и активное участие Бономо на WSOP, очень вероятно, что к концу года именно "ZeeJustin" станет самым успешным покеристом года. Предлагаем изучить список самых богатых покеристов мира.