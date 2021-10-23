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Новий король покеру? Легендарний Джастін Бономо наближається до грандіозного рекорду

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
23 жовтня, 22:25
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Американський гравець заробив більше двох мільйонів доларів за останній місяць і наблизився до найуспішнішого покериста в історії Бріна Кенні
Джастін Бономо (ліворуч) готовий позбавити Бріна Кенні (праворуч) звання найуспішнішого покериста світу
Джастін Бономо (ліворуч) готовий позбавити Бріна Кенні (праворуч) звання найуспішнішого покериста світу / Фото: WSOP

Цими днями проходить Світова серія покеру. До Лас-Вегаса з'їхалися найкращі гравці світу, щоб розіграти між собою 88 золотих браслетів.

Щоправда, немає серед них найуспішнішого покериста в історії Бріна Кенні. Американець утримує лідерство за загальним доходом від покеру, вигравши за весь час за овальним столом 56,4 мільйона доларів.

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Кенні давно не виступав на великих івентах, лише іноді з'являючись в онлайні. А останні призові Брін здобув ще в січні 2020 року.

Таким простоєм американця може скористатися його співвітчизник Джастін Бономо. Уродженець Вірджинії на момент початку 2021 року заробив 53,3 мільйона доларів, однак непогано заробив останнього місяця.

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Щоправда, трофеями Джастін так і не обзавівся. Наприкінці вересня Бономо став раннер-апом івенту Super High Roller Bowl, що дозволило йому виграти 1,8 мільйона доларів.

А кілька днів тому американець також зупинився за крок від успіху в хайролерському івенті WSOP з Омахи, піднявши 700 тисяч. Що цікаво, в обох випадках Бономо програвав дуель австралійському генію Майклу Аддамо.

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Останні успіхи дозволили Джастіну підвищити свій дохід від покеру до позначки в 55,8 мільйони. Це всього на 600 тисяч менше, ніж у Кенні.

З огляду на пасивність Бріна і активну участь Бономо на WSOP, дуже ймовірно, що до кінця року саме "ZeeJustin" стане найуспішнішим покеристом року. Пропонуємо ознайомитися зі списком найбагатших покеристів світу.

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Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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