Австралийский ураган прошел по Лас-Вегасу: лучший игрок 2021 года выиграл миллион долларов (видео)

Майкл Аддамо в третий раз триумфовал на Мировой серии покера, увеличив свой доход за этот год до 6 миллионов

Майклу Аддамо покорился третий браслет WSOP / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. На ивент съехались лучшие игроки мира, чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.

Ночью завершился один из самых дорогостоящих турниров серии High Roller NLH 8-Handed. Бай-ин в событие составил аж 50 тысяч долларов, поэтому неудивительно, что зарегистрировался на него лишь 81 человек.

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Событие собрало немало именитых покеристов, но многие из них не попали в призы (Фил Хельмут, Даниэль Негреану, Дэвид Питерс). В ITM оказались 13 игроков, из которых до финалки не дотерпели Йохан Жильбер, Энтони Зинно, Скотт Болл и Дэн Смит.

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В решающей стадии царили австралиец Майкл Аддамо и один из богатейших игроков в истории Джастин Бономо. Они и вышли в хедз-ап с примерно равными стеками.

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Изначально преимущество в дуэли захватил Бономо, но после нескольких неудачных раздач стал андердогом и неудачно в итоге пошел в олл-ин.

Майкл Аддамо:

Джастин Бономо:

Игроки выставились сразу на префлопе и первые карты дали преимущество австралийцу. Ситуация поменялась на терне, когда Джастину прилетела еще одна десятка для сета.

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На ривере у Майкла было лишь шесть аутов – тузы или два оставшихся валета. И именно осчастливил Аддамо, сделав его победителем ивента хайроллеров.

Для игрока это уже третий браслет WSOP после двух успехов в 2018 году. По этому показателю он догнал таких икон покера как Антонио Эсфандиари и, собственно, Джастина Бономо.

Кроме того, Майкл закрепил за собой лидерство в списке самых успешных покеристов 2021 года. С января австралиец заработал за овальным столом аж 6,1 миллиона долларов.

"Какая-то часть скилла здесь замешана. Но такое большое количество моих побед объясняется удачей. Я играю по стратегии больших ставок – это не секрет. Конечно, иногда с такой стратегией ты будешь вылетать на первых уровнях, но иногда будешь собирать большой стек. Меня называют лучшим игроком. Это оказывает некоторое давление. Я стараюсь быть скромным".

Результаты финального стола WSOP #38 High Roller NLH 8-Handed :