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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Австралийский ураган прошел по Лас-Вегасу: лучший игрок 2021 года выиграл миллион долларов (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
22 октября, 16:20
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Майкл Аддамо в третий раз триумфовал на Мировой серии покера, увеличив свой доход за этот год до 6 миллионов
Майклу Аддамо покорился третий браслет WSOP
Майклу Аддамо покорился третий браслет WSOP / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. На ивент съехались лучшие игроки мира, чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.

Ночью завершился один из самых дорогостоящих турниров серии High Roller NLH 8-Handed. Бай-ин в событие составил аж 50 тысяч долларов, поэтому неудивительно, что зарегистрировался на него лишь 81 человек.

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Событие собрало немало именитых покеристов, но многие из них не попали в призы (Фил Хельмут, Даниэль Негреану, Дэвид Питерс). В ITM оказались 13 игроков, из которых до финалки не дотерпели Йохан Жильбер, Энтони Зинно, Скотт Болл и Дэн Смит.

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В решающей стадии царили австралиец Майкл Аддамо и один из богатейших игроков в истории Джастин Бономо. Они и вышли в хедз-ап с примерно равными стеками.

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Изначально преимущество в дуэли захватил Бономо, но после нескольких неудачных раздач стал андердогом и неудачно в итоге пошел в олл-ин.

Майкл Аддамо: {k-Hearts}{j-Hearts}
Джастин Бономо: {10-Diamonds}{9-Spades}

Игроки выставились сразу на префлопе и первые карты {q-Diamonds}{j-Clubs}{10-Hearts} дали преимущество австралийцу. Ситуация поменялась на терне, когда Джастину прилетела еще одна десятка {10-Spades} для сета.

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На ривере у Майкла было лишь шесть аутов – тузы или два оставшихся валета. И именно {a-Clubs} осчастливил Аддамо, сделав его победителем ивента хайроллеров.

Для игрока это уже третий браслет WSOP после двух успехов в 2018 году. По этому показателю он догнал таких икон покера как Антонио Эсфандиари и, собственно, Джастина Бономо.

Кроме того, Майкл закрепил за собой лидерство в списке самых успешных покеристов 2021 года. С января австралиец заработал за овальным столом аж 6,1 миллиона долларов.

"Какая-то часть скилла здесь замешана. Но такое большое количество моих побед объясняется удачей. Я играю по стратегии больших ставок – это не секрет.

Конечно, иногда с такой стратегией ты будешь вылетать на первых уровнях, но иногда будешь собирать большой стек. Меня называют лучшим игроком. Это оказывает некоторое давление. Я стараюсь быть скромным".

Результаты финального стола WSOP #38 High Roller NLH 8-Handed :

  1. Майкл Аддамо – 1,13 млн долларов
  2. Джастин Бономо – 700,2 тыс долларов
  3. Галь Ифрак – 495,3 тыс долларов
  4. Эрик Сайдел – 358,6 тыс долларов
  5. Крис Хуничен – 266 тыс долларов
  6. Бин Венг – 202,2 тыс долларов
  7. Сэм Соверел – 157,6 тыс долларов
  8. Мустафа Канит – 126,1 тыс долларов
  9. Леонард Мауэ – 103,6 тыс долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
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