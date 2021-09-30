Разрывает весь Лас-Вегас! Молодой талант выиграл более трех миллионов на одной из худших комбинаций

После двух триумфов на Poker Masters австралиец Майкл Аддамо выиграл третий крупный ивент за сентябрь

Майкл Аддамо выиграл 3,4 миллиона долларов благодаря одномастным 72 / Фото: Pokeroff

Вчера в Лас-Вегасе завершился крупный трехдневный турнир Super High Roller Bowl. Ивент с бай-ином 300 тысяч долларов состоялся в отеле Aria, где находится студия PokerGo.

На SHRB зарегистрировался всего 21 человек, что стало антирекордом за последние шесть лет. Начиная с 2015 года, на ивент хайроллеров регистрировалось минимум 36 игроков, а призовой фонд ни разу не составлял менее 10 миллионов.

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В этот раз покеристы разыгрывали 6,3 миллиона, которые достались трем лучшим игрокам ивента. Одним из первых турнир покинул Даниэль Негреану, которого отправил домой восходящий талант покера Майкл Аддамо.

Австралиец стал главной звездой и турнира. За финалку он вышел с огромным перевесом над другими опытными игроками, среди которых были Алекс Фоксен, Крис Брюэр, Шон Винтер и Джастин Бономо.

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Первые двое завершили турнир на баббле, тогда как Шон Винтер получил миллион долларов за 3 место. В хедз-ап вышли трехкратный чемпион SHRB Бономо и сам Аддамо.

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В прошлом году они уже встречались в финалке турнира, который проходил в онлайне. Тогда победителем как раз и стал Джастин, однако в этот раз Майкл сумел взять реванш.

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Аддамо начал дуэль чиплидером и удерживал преимущество до конца игры. Финальная раздача получилась крутой! Бономо с Q♠️T♠️ решил на ривере пойти в олл-ин и Аддамо поддержал его с 7♦️2♦️.

На столе лежали 4♦️3♦️2♥️Q♦️Т♣️, поэтому даже две пары не помогли американцу, ведь Майкл собрал бубновый флеш. Победа позволила Аддамо выиграл 3,4 миллиона долларов и довести годовой доход до 5,1М.

Более того, Майкл повысил свою общую сумму призовых в покере до 13,5 миллионов. Это позволило ему войти в сотню богатейших покеристов мира, а также стать самым успешным австралийским игроком.

Результаты финального стола Super High Roller Bowl: