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"Покерный ребенок" с румынскими корнями: путь Даниэля Негреану к мировой славе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
17 июля, 20:35
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Канадский игрок является не только одним из самых успешных покеристов, но еще и самым узнаваемым представителем карточного мира
Даниэль Негреану - легенда покерного мира
Даниэль Негреану - легенда покерного мира / Фото: Instagram Даниэля Негреану

Даниэль Негреану является самым узнаваемым и популярным покеристом в мире. Канадец не только выиграл уйму трофеев, но и собрал внушительную аудиторию подписчиков в Instagram. Предлагаем поближе познакомиться с уроженцем Торонто.

Родился: 26 июля 1974 года
Гражданство: Канада
Прозвища: PokerKid
Общий доход: 43,2 миллион долларов
Достижения: 6 браслетов WSOP, две победы на Мировом покерном туре WPT

Даниэль имеет румынские корни, ведь его родители эмигрировали в Торонто за семь лет до рождения сына. Сам же Негреану себя считает истинным канадцем, пусть даже и имеет паспорт США. Играть в покер Negs научился в 15 лет, а с наступлением совершеннолетия переехал в Лас-Вегас.

В 1997 году парень сумел впервые попасть в призы на профессиональных турнирах, а год спустя ему покорился первый браслет WSOP. На тот момент именно он был самым молодым его обладателем в истории. Именно поэтому за ним до сих пор закрепилось прозвище KidPoker ("покерный ребенок"). Всего же на счету Негреану шесть таких браслетов и по этому показателю он существенно уступает лидеру Филу Хельмуту, у которого их 15.

Даниэль также регулярно появляется в различных телешоу, а также подрабатывает комментатором и ведущим покерных событий. С 2007 года он начал активно зарабатывать на сотрудничестве с самыми известными покер-румами, становясь их амбассадором. Более того, в 2005 году Негреану открыл свой собственный покер-рум, однако вынужден был его закрыть после первого подписанного контракта.

В 2014 году Даниэль Негреану заслужено вошел в знаменитый Зал Славы Покера. Дело вовсе не в том, что его поздно посчитали легендой игры. Просто в Зал Славы приглашаются игроки, которым 40 и более лет. Негреану продолжает добиваться огромных успехов в покере. Будучи одним из самых успешных игроков мира, он только укрепляет свой статус.

Кроме того, Даниэль является интересной личностью и вне овального стола, за которым он уже успел заработать более 43 миллионов долларов. В 2019 году Негреану поженился на покерной телеведущей Аманде Лезерман, с которой недавно сыграл "бумажную" свадьбу. Канадец является поклонником компьютерных игр и хоккея. Его любимой командой, конечно же, является Toronto Maple Leafs, хотя в 2016 году он принял активное участие в основании Vegas Golden Knights. Более того, Даниэль пристально следит за баталиями NHL и собирает коллекцию из игровых кофт знаменитостей.

Замешан канадец и в киноиндустрии. Негреану сыграл эпизодические роли в фильмах "Везунчик", "Штука", "Тильт" и "Люди Икс: Начало. Росомаха". А в 2015 году о нем был снят биографический фильм "KidPoker". В съемках поучаствовал не только сам герой, но и множество других легенд покера, таких как Дойл Брансон, Антонио Эсфандиари, Фил Хельмут, Джейсон Мерсье, Фил Айви и другие.

Трейлер фильма KidPoker:

Недавно Негреану стал чемпионом PokerGo Cup, прервав непривычный для себя шестилетний период без трофеев. Нет сомнений, что теперь канадец серьезно настроен стать самым богатым покеристом в истории, догнав Брина Кенни, который заработал чуть более 56 миллионов долларов.

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Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
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5
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