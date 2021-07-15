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Аж со стула упал: легендарный Даниэль Негреану – чемпион PokerGo Cup 2021 (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
15 июля, 16:20
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Канадский хайроллер занял лишь четвертое место в последнем ивенте, однако по общей сумме баллов сумел стать лучшим покеристом серии
Даниэль Негреану - чемпион PokerGo Cup 2021
Даниэль Негреану - чемпион PokerGo Cup 2021 / Фото: Pokernews

Этой ночью завершилась крупная серия турниров PokerGo Cup, которая проходила в одном из казино Лас-Вегаса. Организация провела восемь ивентов, по итогам которых определился обладатель чемпионского кубка.

Чемпионами турниров становились Алекс Фоксен, Джейсон Кун, Джейк Шиндлер, Дилан Линде, Даниэль Негреану, а также Али Имсирович, который выиграл аж два ивента на PokerGo Cup. Последним же триумфатором стал американский бизнесмен Кэри Катц, который и является основателем организации PokerGo.

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРОВ POKERGO CUP 2021:

ИВЕНТУЧАСТНИКИБАЙ-ИНЧЕМПИОНПРИЗ
16610 тыс. дол.Алекс Фоксен (США)178,2 тыс. дол.
26110 тыс. дол.Али Имсирович (Босния и Герцеговина)183 тыс. дол.
35310 тыс. дол.Дилан Линде (США)169,6 тыс. дол.
45015 тыс. дол.Али Имсирович (Босния и Герцеговина)240 тыс. дол.
53625 тыс. дол.Джейк Шиндлер (США)324 тыс. дол.
63625 тыс. дол.Джейсон Кун (США)324 тыс. дол.
73550 тыс. дол.Даниэль Негреану (Канада)700 тыс. дол.
823100 тыс. дол.Кэри Катц (США)1,05 млн. дол.

За финальным столом ивента с бай-ином 100 тысяч долларов осталось всего четверо из 23-х игроков – Шон Винтер, Кэри Катц, Сэм Соверел и Даниэль Негреану. Последние двое также претендовали на то, чтобы в итоге выиграть и всю серию, ведь обходили бы Али Имсировича в общем лидерборде. Канадцу достаточно было попасть в топ-четверку, чтобы обойти боснийца. Этим Негреану и довольствовался, заняв 4 место. К слову, после вылета со стола канадец банально свалился со стула, повеселив публику. Теперь судьба чемпионства была не в его руках.

Фаворитом оставался Сэм Соверел, который в случае победы в последнем ивенте выигрывал бы всю серию. За финалку американец сел с половиной фишек от общего числа, а до хедз-апа дошел почти с трехкратным преимуществом в стеке. Впрочем, его соперник Кэри Катц не стал сдаваться и с помощью удачи и нескольких удачных блефов выиграл ивент.

Итоги восьмого турнира PokerGo Cup:

  1. Кэри Катц (США) – 1,05 млн. долларов
  2. Сэм Соверел (США) – 644 тыс. долларов
  3. Шон Винтер (США) – 368 тыс. долларов
  4. Даниэль Негреану (Канада) – 230 тыс. долларов

Победа Катца в итоге подарила чемпионский титул Негреану, которому помимо кубка причитался приз в 50 тысяч долларов. Для канадской легенды покера это первый трофей на PokerGo Cup. Правда, по сумме призовых все же больше всех заработал Кэри Катц, взявший последний и самый дорогой ивент.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА POKERGO CUP 2021

МЕСТОИГРОКСТРАНАПРИЗОВЫЕОЧКИ
1Даниэль НегреануКанада996,2 тыс. дол.537
2Али ИмсировичБосния и Герцеговина545,5 тыс. дол.497
3Кэри КатцСША1,16 млн. дол.475
4Дэвид КолманСША710 тыс. дол.470
5Алекс ФоксенСША533,2 тыс. дол.421
6Сэм СоверелСША812,2 тыс. дол.361
7Джейсон КунСША446 тыс. дол.316
8Дилан ЛиндеСША255 тыс. дол.255
9Серхи РейксачИспания320,7 тыс. дол.244
10Джейк ШиндлерСША324 тыс. дол.194
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