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"Покерна дитина" з румунським корінням: шлях Даніеля Негреану до світової слави

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
17 липня, 20:35
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Канадський гравець є не тільки одним з найуспішніших покеристів, але ще і найбільш впізнаваним представником карткового світу
Даніель Негреану - легенда покерного світу
Даніель Негреану - легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Даніель Негреану є найбільш популярним покеристом у світі. Канадець не тільки виграв безліч трофеїв, а й зібрав значну аудиторію підписників в Instagram. Пропонуємо ближче познайомитися з уродженцем Торонто.

Народився: 26 липня 1974 року
Громадянство: Канада
Прізвиська: PokerKid
Загальний дохід: 43,2 мільйони доларів
Досягнення: 6 браслетів WSOP, дві перемоги на Світовому покерному турі WPT

Даніель має румунське коріння, адже його батьки емігрували в Торонто за сім років до народження сина. Сам же Негреану себе вважає справжнім канадцем, нехай навіть і має паспорт США. Грати в покер Negs навчився у 15 років, а з настанням повноліття переїхав до Лас-Вегасу.

У 1997 році хлопець зумів вперше потрапити в призи на професійних турнірах, а рік по тому йому підкорився перший браслет WSOP. На той момент саме він був наймолодшим його володарем в історії. Саме тому за ним досі закріпилося прізвисько KidPoker ("покерна дитина"). Всього ж на рахунку Негреану шість таких браслетів і за цим показником він значно поступається лідеру Філу Хельмуту, у якого їх 15.

Даніель регулярно з'являється в різних телешоу, а також підробляє коментатором і ведучим покерних подій. З 2007 року він почав активно заробляти на співпраці з найвідомішими покер-румами, стаючи їх амбасадором. Більш того, у 2005 році Негреану відкрив свій власний покер-рум, проте змушений був його закрити після першого підписаного контракту.

У 2014 році Даніель Негреану заслужено увійшов до знаменитого Залу Слави Покеру. Справа зовсім не в тому, що його пізно почали вважати легендою гри. Просто в Зал Слави запрошуються гравці, яким 40 і більше років. Негреану продовжує домагатися величезних успіхів у покері. Будучи одним з найуспішніших гравців світу, він тільки зміцнює свій статус.

Крім того, Даніель є цікавою особистістю і поза овального столу, за яким він вже встиг заробити більше 43 мільйонів доларів. У 2019 Негреану одружився з покерною телеведучою Амандою Лезерман, з якою нещодавно відсвяткував "паперове" весілля. Канадець є шанувальником комп'ютерних ігор та хокею. Його улюбленою командою, звичайно ж, є Toronto Maple Leafs, хоча у 2016 році він взяв активну участь у заснуванні Vegas Golden Knights. Більш того, Даніель пильно стежить за баталіями NHL і збирає колекцію з ігровими кофтами знаменитостей.

Замішаний канадець і в кіноіндустрії. Негреану зіграв епізодичні ролі в фільмах "Везунчик", "Штука", "Тільт" та "Люди Ікс: Початок. Росомаха". А у 2015 році про нього був знятий біографічний фільм "KidPoker". У зйомках взяв участь не тільки сам герой, але і безліч інших легенд покеру, таких як Дойл Брансон, Антоніо Есфандіарі, Філ Хельмут, Джейсон Мерсьє, Філ Айві та інші.

Трейлер фільму KidPoker:

Нещодавно Негреану став чемпіоном PokerGo Cup, перервавши незвичний для себе шестирічний період без трофеїв. Немає сумнівів, що тепер канадець серйозно налаштований стати найбагатшим покеристом в історії, наздогнавши Бріна Кенні, який заробив трохи більше 56 мільйонів доларів.

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