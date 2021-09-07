Охота за звездой покера и миллионом гривен: на PokerMatch пройдет топовый турнир

Ведущий украинский рум объявил о новом ивенте с экспертом Глебом Тремзиным

Глеб Тремзин приглашает любителей покера на свой второй именной турнир / Фото: PokerMatch

В конце августа PokerMatch представил команду из трех экспертов. Ими стали Глеб Тремзин, Степан Осиновский, Сергей Нестеренко.

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Первый уже успел провести именной турнир в формате прогрессивного нокаута, в котором было разыграно 1,6 миллиона гривен. А уже в следующую субботу Глеб проведет новый Tremzin's Million PKO.

Бай-ин турнира составит 2500 гривен, а гарантия – 1 миллион. Ивент также пройдёт в формате прогрессивного нокаута, без ребаев и аддонов. Старт – 18 сентября в 20:00 по Киеву.

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Отобраться в ивент можно будет и через сателлиты, которые будут проходить ежедневно. Бай-ин в них стартует от 10 гривен. Участие в главном турнире примет и сам Тремзин, а игрок, который выбьет эксперта, получит приз в размере 5000 ТМ.

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Также организаторы подготовили еще один сюрприз для игроков. Если же покерист закончит Tremzin's Million PKO без призов и вознаграждения за нокауты, ему будет автоматически предоставлен билет во фриролл Tremzin's Second Chance, который пройдет 19 сентября. Начало – в 18:00.

К слову, попасть на Tremzin's Million PKO можно и бесплатно! Как это сделать? Читайте подробнее на официальном сайте PokerMatch. Удачи!