Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Охота за звездой покера и миллионом гривен: на PokerMatch пройдет топовый турнир

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
7 сентября, 12:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ведущий украинский рум объявил о новом ивенте с экспертом Глебом Тремзиным
Глеб Тремзин приглашает любителей покера на свой второй именной турнир
Глеб Тремзин приглашает любителей покера на свой второй именной турнир / Фото: PokerMatch

В конце августа PokerMatch представил команду из трех экспертов. Ими стали Глеб Тремзин, Степан Осиновский, Сергей Нестеренко.

Реклама

Первый уже успел провести именной турнир в формате прогрессивного нокаута, в котором было разыграно 1,6 миллиона гривен. А уже в следующую субботу Глеб проведет новый Tremzin's Million PKO.

Бай-ин турнира составит 2500 гривен, а гарантия – 1 миллион. Ивент также пройдёт в формате прогрессивного нокаута, без ребаев и аддонов. Старт – 18 сентября в 20:00 по Киеву.

Читайте также: Украинский покер-рум разыграет в суперакции 200 тысяч гривен среди любителей Омахи

Отобраться в ивент можно будет и через сателлиты, которые будут проходить ежедневно. Бай-ин в них стартует от 10 гривен. Участие в главном турнире примет и сам Тремзин, а игрок, который выбьет эксперта, получит приз в размере 5000 ТМ.

Реклама

Также организаторы подготовили еще один сюрприз для игроков. Если же покерист закончит Tremzin's Million PKO без призов и вознаграждения за нокауты, ему будет автоматически предоставлен билет во фриролл Tremzin's Second Chance, который пройдет 19 сентября. Начало – в 18:00.

К слову, попасть на Tremzin's Million PKO можно и бесплатно! Как это сделать? Читайте подробнее на официальном сайте PokerMatch. Удачи!

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
318
2
Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
4
Мария Хо Мария Хо
110
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
98
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять