Украинский покер-рум разыграет в суперакции 200 тысяч гривен среди любителей Омахи

PokerMatch и эксперт Сергей Нестеренко приглашают омашистов в двухнедельную гонку за суперпризом

Сергей Нестеренко и PokerMatch объявляют о старте новой акции / Фото: PokerMatch

На выходных PokerMatch провел именной турнир Tremzin's Million PKO, в котором разыграл 1,6 миллиона гривен. В ивенте принял участие и новый эксперт компании Глеб Тремзин.

Реклама

Теперь же покер-рум вместе с другим экспертом Сергеем Нестеренко объявляет о старте новой акции Nesterenko Omaha Rake Race с гарантированным призовым фондом 200 тысяч гривен.

Длиться она будет две недели – с 13 по 27 сентября. Участие в ней примут все омашисты, которые будут играть за кэш-столами со средними и высокими лимитами.

Читайте также: Шоумен Дядя Жора стал амбассадором крупнейшего покер-рума Украины

Покеристы будут получать баллы за каждую гривну рейка. Для игроков на средних лимитах (от 10/20 грн до 25/50 грн) 1 гривна рейка будет равна 1 баллу. Для лимитов от 50/100 грн – 2 балла.

Реклама

В конце акции PokerMatch наградит 15 лучших игроков, которые в таблице набрали больше всех баллов. Лучший покерист получит 44 тысячи гривен!

Место Призовые 1 44 000 грн 2 36 000 грн 3 24 000 грн 4 20 000 грн 5 16 000 грн 6 12 000 грн 7 10 000 грн 8 8 000 грн 9 6 000 грн 10-15 4 000 грн

Кроме того, с 13 по 27 сентября игроки смогут получить Карту эксперта, играя за именными кэш-столами S_Nesterenko Special Omaha (лимит – от 25/50 грн).

За каждые 100 рейковых раздач покерист получит Карту, из которой можно вытащить до 100 тысяч гривен! Подробные правила акции – на сайте PokerMatch.