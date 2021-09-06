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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Украинский покер-рум разыграет в суперакции 200 тысяч гривен среди любителей Омахи

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 сентября, 16:25
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PokerMatch и эксперт Сергей Нестеренко приглашают омашистов в двухнедельную гонку за суперпризом
Сергей Нестеренко и PokerMatch объявляют о старте новой акции
Сергей Нестеренко и PokerMatch объявляют о старте новой акции / Фото: PokerMatch

На выходных PokerMatch провел именной турнир Tremzin's Million PKO, в котором разыграл 1,6 миллиона гривен. В ивенте принял участие и новый эксперт компании Глеб Тремзин.

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Теперь же покер-рум вместе с другим экспертом Сергеем Нестеренко объявляет о старте новой акции Nesterenko Omaha Rake Race с гарантированным призовым фондом 200 тысяч гривен.

Длиться она будет две недели – с 13 по 27 сентября. Участие в ней примут все омашисты, которые будут играть за кэш-столами со средними и высокими лимитами.

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Покеристы будут получать баллы за каждую гривну рейка. Для игроков на средних лимитах (от 10/20 грн до 25/50 грн) 1 гривна рейка будет равна 1 баллу. Для лимитов от 50/100 грн – 2 балла.

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В конце акции PokerMatch наградит 15 лучших игроков, которые в таблице набрали больше всех баллов. Лучший покерист получит 44 тысячи гривен!

МестоПризовые
144 000 грн
236 000 грн
324 000 грн
420 000 грн
516 000 грн
612 000 грн
710 000 грн
88 000 грн
96 000 грн
10-154 000 грн

Кроме того, с 13 по 27 сентября игроки смогут получить Карту эксперта, играя за именными кэш-столами S_Nesterenko Special Omaha (лимит – от 25/50 грн).

За каждые 100 рейковых раздач покерист получит Карту, из которой можно вытащить до 100 тысяч гривен! Подробные правила акции – на сайте PokerMatch.

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