Украинский покер-рум разыграет в суперакции 200 тысяч гривен среди любителей Омахи

На выходных PokerMatch провел именной турнир Tremzin's Million PKO, в котором разыграл 1,6 миллиона гривен. В ивенте принял участие и новый эксперт компании Глеб Тремзин.
Теперь же покер-рум вместе с другим экспертом Сергеем Нестеренко объявляет о старте новой акции Nesterenko Omaha Rake Race с гарантированным призовым фондом 200 тысяч гривен.
Длиться она будет две недели – с 13 по 27 сентября. Участие в ней примут все омашисты, которые будут играть за кэш-столами со средними и высокими лимитами.
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Покеристы будут получать баллы за каждую гривну рейка. Для игроков на средних лимитах (от 10/20 грн до 25/50 грн) 1 гривна рейка будет равна 1 баллу. Для лимитов от 50/100 грн – 2 балла.
В конце акции PokerMatch наградит 15 лучших игроков, которые в таблице набрали больше всех баллов. Лучший покерист получит 44 тысячи гривен!
|Место
|Призовые
|1
|44 000 грн
|2
|36 000 грн
|3
|24 000 грн
|4
|20 000 грн
|5
|16 000 грн
|6
|12 000 грн
|7
|10 000 грн
|8
|8 000 грн
|9
|6 000 грн
|10-15
|4 000 грн
Кроме того, с 13 по 27 сентября игроки смогут получить Карту эксперта, играя за именными кэш-столами S_Nesterenko Special Omaha (лимит – от 25/50 грн).
За каждые 100 рейковых раздач покерист получит Карту, из которой можно вытащить до 100 тысяч гривен! Подробные правила акции – на сайте PokerMatch.