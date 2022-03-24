PokerMatch собрал 223 тысячи гривен на помощь украинцам и назначил новый благотворительный турнир

Благодаря Victory Cup крупнейший рум страны уже отправил солидную сумму на гуманитарные нужды и не намерен на этом останавливаться

PokerMatch проведет второй благотворительный турнир Victory Cup / Фото: PokerMatch

В воскресенье PokerMatch провел благотворительный турнир Victory Cup. Ивент был направлен на сбор гуманитарной помощи украинцам, которые пострадали от военной агрессии России.

Соревнование собрало 1115 входов, а весь призовой фонд в 223 тысячи гривен был отправлен на специальный счет Нацбанка Украины. ТОП-50 участников все же получили призы от покер-рума – турнирные деньги или же 10-й уровень игрока.

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Победителем стал betman95, а в топ-тройку вошел стример PokerMatch Влад sidkaaaa. Успех турнира подтолкнул рум к организации нового ивента Victory Cup.

Состоится он уже в ближайшее воскресенье, 27 марта. Начало – в 18:00 по киевскому времени. Бай-ин ивента составит все те же 200 гривен (или же 7 долларов/евро).

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На этот раз будет увеличен призовой фонд события, 50 лучших игроков разделят между собой 100 тысяч ТМ. Что же касается взносов за турнир, то они вновь в полном объеме будут отправлены на гуманитарные нужды пострадавших от войны украинцев.

На Victory Cup вы сможете не только помочь пострадавшим украинцам, но и сразиться за столами с амбассадорами и стримерами PokerMatch, а также лучшими игроками Украины. Соревнование пройдет при поддержке Международной и Всеукраинской федераций спортивного покера.