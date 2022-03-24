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PokerMatch зібрав 223 тисячі гривень на допомогу українцям та призначив новий благодійний турнір

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24 березня, 16:52
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Завдяки Victory Cup найбільший рум країни вже відправив солідну суму на гуманітарні потреби й не має наміру на цьому зупинятися
PokerMatch проведе другий благодійний турнір Victory Cup
PokerMatch проведе другий благодійний турнір Victory Cup / Фото: PokerMatch

У неділю PokerMatch провів благодійний турнір Victory Cup. Івент був спрямований на збирання гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від воєнної агресії Росії.

Змагання зібрало 1115 входів, а весь призовий фонд 223 тисячі гривень було відправлено на спеціальний рахунок Нацбанку України. ТОП-50 учасників все ж таки отримали призи від покер-руму – турнірні гроші або 10-й рівень гравця.

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Переможцем став betman95, а до топ-трійки потрапив стрімер PokerMatch Влад sidkaaaa. Успіх турніру підштовхнув рум до організації нового івенту Victory Cup.

Відбудеться він уже найближчої неділі, 27 березня. Початок – о 18:00 за київським часом. Бай-ін івента становитиме ті самі 200 гривень (або ж 7 доларів/євро).

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Цього разу буде збільшено призовий фонд події, 50 найкращих гравців розділять між собою 100 тисяч ТМ. Що ж до внесків за турнір, то вони знову в повному обсязі будуть відправлені на гуманітарні потреби українців, які потерпіли від війни.

На Victory Cup ви зможете не тільки допомогти постраждалим українцям, але й битися за столами з амбасадорами та стрімерами PokerMatch, а також найкращими гравцями України. Змагання пройде за підтримки Міжнародної та Всеукраїнської федерацій спортивного покеру.

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