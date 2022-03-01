Криптоплатформа Украины продолжает собирать на помощь нуждам армии. Рассказываем, как пожертвовать криптовалюту на благо ВСУ

Украинская криптоплатформа KUNA по инициативе Михаила Чобаняна создала криптовалютный благотворительный фонд, который уже собрал миллионы долларов в разной валюте.

Украинская публичная криптоплатформа KUNA отключила торговлю в рублях, закрыла возможно ввода и вывода рубля и создала криптофонд для благотворительных организаций в Украине.

Реклама

Читайте также: Вторжение России в Украину (онлайн)

Далее по теме Как помочь украинской армии криптовалютой: собрано уже около 13 миллионов долларов

KUNA будет скупать все необходимые для военных вещи, техника и будет обеспечиваться финансовая поддержка военных и населения. По состоянию на сегодня, всего за два дня платформа собрала уже около 13 миллионов долларов в криптовалютах, а именно:

115,6 ВТС (4,5 млн долларов)

(4,5 млн долларов) 2 127 ETH (5,8 млн долларов)

(5,8 млн долларов) 2 226 719 USDT (2,2 млн долларов)

(2,2 млн долларов) 114 078 USDC (114 тыс. долларов)

(114 тыс. долларов) 5 609 868 686 STARL (91,7 тыс. долларов)

(91,7 тыс. долларов) 3 582 608 326 SAITOK (9,1 тыс. долларов)

(9,1 тыс. долларов) 98 000 129 X2P (46,5 тыс. долларов)

(46,5 тыс. долларов) 184 800 GRC (14,8 тыс. долларов)

Каждый, кто хочет поучаствовать в сборе средств для Вооруженных Сил Украины, может отправить криптовалюту на следующие счета:

Реклама