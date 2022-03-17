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Victory Cup: благотворительный покерный турнир в поддержку Украины

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17 марта, 17:47
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Компания PokerMatch приглашает на благотворительный ивент по Безлимитному Холдему. Весь призовой фонд пойдет на гуманитарную помощь украинцам
Victory Cup пройдет на PokerMatch 20 марта
Victory Cup пройдет на PokerMatch 20 марта / Фото: PokerMatch

Украина переживает непростые времена из-за вторжения России. Многие отправились в Вооруженные силы Украины или пополнили ряды теробороны, чтобы защитить свою страну от нападения фашистов.

Активно помогает нашим защитникам и крупнейший рум Украины PokerMatch, который также отказался от своих клиентов из России. Теперь же компания предлагает игрокам немного отвлечься от печальных военных дней.

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В ближайшее воскресенье PokerMatch проведет благотворительный турнир Victory Cup при поддержке Международной и Всеукраинской федерации спортивного покера. Турнир начнется 20 марта в 15:00 по киевскому времени.

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Бай-ин ивента составит 200 гривен или же 7 долларов/евро. Главной фишкой Victory Cup станет отсутствие призовых для игроков. Все они пойдут на специальный счет Национального банка Украины для гуманитарной помощи украинцам.

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Правда, PokerMatch все равно не оставит лучших игроков без подарков. Покеристы, занявшие с 6 по 50 места, разделят между собой 63,5 тысячи ТМ, а топ-пятерка получит статус игроков 10 уровня на срок от 1 до 12 месяцев. Детальнее о правилах турнира – на сайте компании.

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