Victory Cup: благотворительный покерный турнир в поддержку Украины

Компания PokerMatch приглашает на благотворительный ивент по Безлимитному Холдему. Весь призовой фонд пойдет на гуманитарную помощь украинцам

Victory Cup пройдет на PokerMatch 20 марта / Фото: PokerMatch

Украина переживает непростые времена из-за вторжения России. Многие отправились в Вооруженные силы Украины или пополнили ряды теробороны, чтобы защитить свою страну от нападения фашистов.

Активно помогает нашим защитникам и крупнейший рум Украины PokerMatch, который также отказался от своих клиентов из России. Теперь же компания предлагает игрокам немного отвлечься от печальных военных дней.

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В ближайшее воскресенье PokerMatch проведет благотворительный турнир Victory Cup при поддержке Международной и Всеукраинской федерации спортивного покера. Турнир начнется 20 марта в 15:00 по киевскому времени.

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Бай-ин ивента составит 200 гривен или же 7 долларов/евро. Главной фишкой Victory Cup станет отсутствие призовых для игроков. Все они пойдут на специальный счет Национального банка Украины для гуманитарной помощи украинцам.

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Правда, PokerMatch все равно не оставит лучших игроков без подарков. Покеристы, занявшие с 6 по 50 места, разделят между собой 63,5 тысячи ТМ, а топ-пятерка получит статус игроков 10 уровня на срок от 1 до 12 месяцев. Детальнее о правилах турнира – на сайте компании.