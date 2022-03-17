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Victory Cup: благодійний покерний турнір на підтримку України

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17 березня, 17:47
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Компанія PokerMatch запрошує на благодійний івент з Безлімітного Холдему. Весь призовий фонд піде на гуманітарну допомогу українцям
Victory Cup пройде на PokerMatch 20 березня
Victory Cup пройде на PokerMatch 20 березня / Фото: PokerMatch

Україна переживає непрості часи через вторгнення Росії. Багато хто пішов до Збройних сил України або поповнив лави тероборони, щоб захистити свою країну від нападу фашистів.

Активно допомагає нашим захисникам і найбільший рум України PokerMatch, який також відмовився від своїх клієнтів із Росії. Тепер компанія пропонує гравцям трохи відволіктися від сумних військових днів.

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Найближчої неділі PokerMatch проведе благодійний турнір Victory Cup за підтримки Міжнародної та Всеукраїнської федерації спортивного покеру. Турнір розпочнеться 20 березня в 15:00 за київським часом.

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Бай-ін івента становитиме 200 гривень або ж 7 доларів/євро. Головною фішкою Victory Cup буде відсутність призових для гравців. Усі вони підуть на спеціальний рахунок Національного банку України для гуманітарної допомоги українцям.

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Правда, PokerMatch однак не залишить найкращих гравців без подарунків. Покеристи, які посіли з 6 по 50 місця, розділять між собою 63,5 тисяч ТМ, а топ-п'ятірка отримає статус гравців 10 рівня терміном від 1 до 12 місяців. Детальніше про правила турніру – на сайті компанії.

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