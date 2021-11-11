Победитель главного турнира года получит 8 миллионов – пять украинцев продолжают борьбу

На Main Event WSOP 2021 зарегистрировалось более 6,5 тысяч игроков, которые в итоге разделят между собой сумасшедший призовой фонд

Награда за победу на WSOP Main Event / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки со всего мира съехались в "город грехов", чтобы разыграть между собой 88 золотых браслетов.

Безусловно, самым престижным турниром остается Main Event, который стартовал в прошлый четверг. Организаторы приняли решение сделать шесть стартовых дней, чтобы как можно больше игроков успели зарегистрироваться.

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Легендарный Дойл Брансон также не проигнорировал Main Event

В итоге на Главное событие WSOP зарегистрировалось 6650 игроков, что позволило нарастить призовой фонд до сумасшедшей отметки в 62 миллиона долларов.

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В ITM пройдут 1000 покеристов, а победитель главного турнира года обогатит себя на 8 миллионов долларов. На данный момент прошли все шесть стартовых флайтов, а также два дня Day 2. За главный трофей серии продолжают борьбу 2355 игроков.

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Английская красотка Лив Боэри также идет за победой на WSOP Main Event

Уже успел покинуть Main Event Даниэль Негреану, вылетевший уже на втором уровне блайндов. А вот у легендарного чемпиона ME WSOP 2003 Криса Манимейкера дела идут неплохо. Американец вошел в Day 3 с 30-ым стеком. Продолжают оставаться в борьбе пять украинцев:

Глеб Ковтунов (523 место)

(523 место) Игор Ярошевский (1399 место)

(1399 место) Павел Векслер (1465 место)

(1465 место) Алексей Ковальчук (2163 место)

(2163 место) Валентин Шабельник (2188 место)

Третий игровой день начнется уже сегодня, а финал ивента должен пройти 17 ноября. Отметим, что действующим чемпионом Main Event WSOP является Хоссейн Энсан, поднявший в 2019 году 3,2 миллиона долларов.