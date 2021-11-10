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Армия моделей и два эльфа: эпатажный Фил Хельмут заявился на турнир года в образе Гендальфа

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
10 ноября, 19:35
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Рекордсмен Мировой серии покера отправился за главным браслетом WSOP 2021 в образе героя из "Властелина колец" и уже успел пройти во второй день
Фил Хельмут будет играть Main Event WSOP в образе Гендальфа
Фил Хельмут будет играть Main Event WSOP в образе Гендальфа

4 ноября стартовал Main Event Мировой серии покера 2021. Организаторы решили создать шесть стартовых дней, чтобы как можно больше игроков успело зарегистрироваться на топ-событие.

Так, во флайт 1Е решил зайти рекордсмен WSOP по браслетам Фил Хельмут. Американец успешно прошел в Day 2 со средним стеком. Однако главным событием стало появление Фила в казино "Rio".

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PokerBrat заявился в заведение в образе Гендальфа из "Властелина колец". Вместе с ним прибыли 16 красоток-моделей в честь количества выигранных браслетов, двое эльфов, а также известный покер-про Дэн Кейтс в образе Сарумана.

"Я читал "Властелина Колец" сыновьям несколько раз, мы с ними любим смотреть фильмы. Кто-то накануне попросил меня выйти в необычном образе и я спросил себя: "Почему бы не в образе Гэндальфа?

Отметим, что Хельмут давно прибегает к косплеям для появления на Главных событиях WSOP. В 2008 году Фил заявился в костюме американского военного, а спустя два года поразил публику в образе Цезаря. Также в разное время американец одевался в образ Тора из Marvel, бойца ММА и гонщика.

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Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
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