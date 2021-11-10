Армия моделей и два эльфа: эпатажный Фил Хельмут заявился на турнир года в образе Гендальфа

Рекордсмен Мировой серии покера отправился за главным браслетом WSOP 2021 в образе героя из "Властелина колец" и уже успел пройти во второй день

Фил Хельмут будет играть Main Event WSOP в образе Гендальфа

4 ноября стартовал Main Event Мировой серии покера 2021. Организаторы решили создать шесть стартовых дней, чтобы как можно больше игроков успело зарегистрироваться на топ-событие.

Так, во флайт 1Е решил зайти рекордсмен WSOP по браслетам Фил Хельмут. Американец успешно прошел в Day 2 со средним стеком. Однако главным событием стало появление Фила в казино "Rio".

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PokerBrat заявился в заведение в образе Гендальфа из "Властелина колец". Вместе с ним прибыли 16 красоток-моделей в честь количества выигранных браслетов, двое эльфов, а также известный покер-про Дэн Кейтс в образе Сарумана.

"Я читал "Властелина Колец" сыновьям несколько раз, мы с ними любим смотреть фильмы. Кто-то накануне попросил меня выйти в необычном образе и я спросил себя: "Почему бы не в образе Гэндальфа?

Отметим, что Хельмут давно прибегает к косплеям для появления на Главных событиях WSOP. В 2008 году Фил заявился в костюме американского военного, а спустя два года поразил публику в образе Цезаря. Также в разное время американец одевался в образ Тора из Marvel, бойца ММА и гонщика.