Переможець головного турніру року отримає 8 мільйонів – п'ять українців продовжують боротьбу

На Main Event WSOP 2021 зареєструвалося понад 6,5 тисячі гравців, які в результаті розділять між собою божевільний призовий фонд

Нагорода за перемогу на WSOP Main Event / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі продовжується Світова серія покеру 2021. Найкращі гравці з усього світу з'їхалися до міста гріхів, щоб розіграти між собою 88 золотих браслетів.

Безумовно, найпрестижнішим турніром залишається Main Event, який стартував минулого четверга. Організатори вирішили зробити шість стартових днів, щоб якнайбільше гравців встигли зареєструватися.

Реклама

Легендарний Дойл Брансон також не проігнорував Main Event

В підсумку на Головну подію WSOP реєструвалося 6650 гравців, що дозволило наростити призовий фонд до божевільної позначки 62 мільйони доларів.

Реклама

Читайте також: Епатажний Філ Хельмут заявився на турнір року в образі Гендальфа

В ITM пройдуть 1000 покеристів, а переможець головного турніру року збагатить себе на 8 мільйонів доларів. На цей момент пройшли всі шість стартових флайтів, а також два дні Day 2. За головний трофей серії продовжують боротьбу 2355 гравців.

Реклама

Англійська красуня Лів Боері також йде за перемогою на WSOP Main Event

Вже встиг залишити Main Event Даніель Негреану, який вилетів уже на другому рівні блайндів. А ось у легендарного чемпіона ME WSOP 2003 Кріса Манімейкера справи йдуть непогано. Американець увійшов до Day 3 з 30-им стеком. Продовжують залишатися у боротьбі п'ятьох українців:

Гліб Ковтунов (523 місце)

(523 місце) Ігор Ярошевський (1399 місце)

(1399 місце) Павло Векслер (1465 місце)

(1465 місце) Олексій Ковальчук (2163 місце)

(2163 місце) Валентин Шабельник (2188 місце)

Третій ігровий день розпочнеться вже сьогодні, а фінал івента має відбутися 17 листопада. Зазначимо, що чинним чемпіоном Main Event WSOP є Хосейн Енсан, який підняв у 2019 році 3,2 мільйона доларів.