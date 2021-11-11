Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Болгарія: онлайн 📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Переможець головного турніру року отримає 8 мільйонів – п'ять українців продовжують боротьбу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
11 листопада, 16:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На Main Event WSOP 2021 зареєструвалося понад 6,5 тисячі гравців, які в результаті розділять між собою божевільний призовий фонд
Нагорода за перемогу на WSOP Main Event
Нагорода за перемогу на WSOP Main Event / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі продовжується Світова серія покеру 2021. Найкращі гравці з усього світу з'їхалися до міста гріхів, щоб розіграти між собою 88 золотих браслетів.

Безумовно, найпрестижнішим турніром залишається Main Event, який стартував минулого четверга. Організатори вирішили зробити шість стартових днів, щоб якнайбільше гравців встигли зареєструватися.

Реклама

Легендарний Дойл Брансон також не проігнорував Main Event

В підсумку на Головну подію WSOP реєструвалося 6650 гравців, що дозволило наростити призовий фонд до божевільної позначки 62 мільйони доларів.

Реклама

Читайте також: Епатажний Філ Хельмут заявився на турнір року в образі Гендальфа

В ITM пройдуть 1000 покеристів, а переможець головного турніру року збагатить себе на 8 мільйонів доларів. На цей момент пройшли всі шість стартових флайтів, а також два дні Day 2. За головний трофей серії продовжують боротьбу 2355 гравців.

Реклама

Англійська красуня Лів Боері також йде за перемогою на WSOP Main Event

Вже встиг залишити Main Event Даніель Негреану, який вилетів уже на другому рівні блайндів. А ось у легендарного чемпіона ME WSOP 2003 Кріса Манімейкера справи йдуть непогано. Американець увійшов до Day 3 з 30-им стеком. Продовжують залишатися у боротьбі п'ятьох українців:

  • Гліб Ковтунов (523 місце)
  • Ігор Ярошевський (1399 місце)
  • Павло Векслер (1465 місце)
  • Олексій Ковальчук (2163 місце)
  • Валентин Шабельник (2188 місце)

Третій ігровий день розпочнеться вже сьогодні, а фінал івента має відбутися 17 листопада. Зазначимо, що чинним чемпіоном Main Event WSOP є Хосейн Енсан, який підняв у 2019 році 3,2 мільйона доларів.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти