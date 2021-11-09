Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Королівський виліт! Легендарний Негреану залишив головний турнір року у перший же дня

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
9 листопада, 13:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Канадський покерист вже на ранній стадії поклався на пару королів, проте нарвався на сильну руку суперника і вибув з Main Event WSOP
Даніель Негреану - один із найкращих покеристів у світі
Даніель Негреану - один із найкращих покеристів у світі / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Минулого четверга на Світовій серії покеру стартувала Головна подія, яка триватиме два тижні. Організатори вирішили зробити відразу шість флайтів – стартових днів, коли гравці можуть зареєструватися на івент.

Цього року Main Event відбувається у форматі фрізауту, коли учасники не можуть здійснити більше одного входу на турнір. Це стало причиною раннього вильоту кількох покер-про. Найпомітніший із них – сход з дистанції Даніеля Негреану.

Реклама

Читайте також: Епатажний гравець вирядився в костюм з аніме та заробив майже мільйон у Лас-Вегасі

Канадець зайшов у флайт Day 1E та залишив Головну подію вже на другому рівні блайндів. PokerKid вирішив піти в олл-ін із парою королів (КК) на руках, проте нарвався на АА у суперника Аймана Махфуда. Ілюзії Даніеля зовсім розвіялися, коли на флопі випав туз.

Даніель Негреану
Даніель Негреану / Фото: Pokernews

Реклама

Всього з майже 800 учасників п'ятого стартового дня в Day 2 пройшли 592 гравці. Сьогодні відбудеться останній флайт Головної події. На цей момент на івент заявилося 5315 гравців.

До речі, у цьому невдачі Негреану не завершилися. Гравець заявився на івент Little One for One Drop з бай-іном 1111 доларів, але залишив його вже у перший же день.

Читайте також: Вчитель математики йде за славою легендарного Манімейкера

Реклама

Зазначимо, що цей турнір має благодійний характер. З кожного внеску тисяча доларів іде до призового фонду, тоді як по 111 доларів вирушають до фонду, який допомагає боротися із кризою питної води в Африці.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти