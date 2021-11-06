"Дайте енергію"! Епатажний гравець вирядився в костюм з аніме та заробив майже мільйон у Лас-Вегасі

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру 2021. Найкращі гравці з усього світу з'їхалися до "міста гріхів", щоб розділити між собою 88 золотих браслетів.
Учора ж завершився один із найдорожчих івентів WSOP Poker Players Championship. Турнір з бай-іном 50 тисяч стартував ще в середині минулого тижня, хоча на нього зареєструвалося всього 63 покеристи.
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Подія зі змішаних ігор зібрала багатьох топпокеристів, навіть Філ Хельмут не попав у призи. В ITМ пробитися зуміли десять гравців, у тому числі Даніель Негреану (9-те місце).
Переможцем став відомий хайролер Ден Кейтс, який прийшов на фінальну стадію в образі персонажа з аніме Dragon Ball Американець пофарбував волосся у синій колір, взяв костюм з аніме та одягнув червоні окуляри.
Крім того, всю гру Jungleman просив підписників у Twitter дати йому енергію, адже, за його словами, "він грав для спільного блага". Схоже, що шанувальники Дена почули свого кумира.
Незважаючи на те що Кейтс заробив майже 10 мільйонів доларів у "живих" турнірах, на WSOP це його дебютна перемога та лише другі призові. За тріумф Дену вручили не лише золотий браслет, а й статуетку у вигляді великих карт.
Результати фінального столу WSOP #60 Poker Players Championship:
- Ден Кейтс – 954 тис. доларів
- Раян Ленг – 589,6 тис. доларів
- Пол Вольпе – 404,2 тис. доларів
- Елі Елезра – 286,9 тис. доларів
- Крістофер Брюер – 211,2 тис. доларів
- Джош Ар'є – 161,4 тис. доларів