Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! 💉 Депутати - антивакцинатори Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🎡 Перестановки у Кабміні
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

"Дайте енергію"! Епатажний гравець вирядився в костюм з аніме та заробив майже мільйон у Лас-Вегасі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
6 листопада, 19:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ден Кейтс розважив публіку на Світовій покерній серії і зумів виграти в одному з найбільших івентів WSOP
Ден Кейтс виграв 954 тисячі в образі персонажа з аніме
Ден Кейтс виграв 954 тисячі в образі персонажа з аніме / Фото: WSOP

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру 2021. Найкращі гравці з усього світу з'їхалися до "міста гріхів", щоб розділити між собою 88 золотих браслетів.

Учора ж завершився один із найдорожчих івентів WSOP Poker Players Championship. Турнір з бай-іном 50 тисяч стартував ще в середині минулого тижня, хоча на нього зареєструвалося всього 63 покеристи.

Реклама

Читайте також: Батько та дочка голосно пошуміли на командному турнірі в Лас-Вегасі

Подія зі змішаних ігор зібрала багатьох топпокеристів, навіть Філ Хельмут не попав у призи. В ITМ пробитися зуміли десять гравців, у тому числі Даніель Негреану (9-те місце).

Переможцем став відомий хайролер Ден Кейтс, який прийшов на фінальну стадію в образі персонажа з аніме Dragon Ball Американець пофарбував волосся у синій колір, взяв костюм з аніме та одягнув червоні окуляри.

Реклама

Крім того, всю гру Jungleman просив підписників у Twitter дати йому енергію, адже, за його словами, "він грав для спільного блага". Схоже, що шанувальники Дена почули свого кумира.

Незважаючи на те що Кейтс заробив майже 10 мільйонів доларів у "живих" турнірах, на WSOP це його дебютна перемога та лише другі призові. За тріумф Дену вручили не лише золотий браслет, а й статуетку у вигляді великих карт.

Реклама

Результати фінального столу WSOP #60 Poker Players Championship:

  1. Ден Кейтс – 954 тис. доларів
  2. Раян Ленг – 589,6 тис. доларів
  3. Пол Вольпе – 404,2 тис. доларів
  4. Елі Елезра – 286,9 тис. доларів
  5. Крістофер Брюер – 211,2 тис. доларів
  6. Джош Ар'є – 161,4 тис. доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти