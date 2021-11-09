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Королевский вылет! Легендарный Негреану покинул главный турнир года в первый же день

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
9 ноября, 13:15
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Канадский покерист уже на ранней стадии положился на пару королей, однако нарвался на сильную руку соперника и выбыл с Main Event WSOP
Даниэль Негреану - один из лучших покеристов в мире
Даниэль Негреану - один из лучших покеристов в мире / Фото: Instagram Даниэля Негреану

В прошлый четверг на Мировой серии покера стартовало Главное событие, которое продлится две недели. Организаторы приняли решение сделать сразу шесть флайтов – стартовых дней, когда игроки могут зарегистрироваться на ивент.

В этом году Main Event проходит в формате фризаута, когда участники не могут совершить более одного входа на турнир. Это стало причиной раннего вылета нескольких покер-про. Самый заметный из них - сход с дистанции Даниэля Негреану.

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Канадец зашел во флайт Day 1E и покинул Главное событие уже на втором уровне блайндов. PokerKid решил пойти в олл-ин с парой королей (КК) на руках, однако нарвался на АА у соперника Аймана Махфуда. Иллюзии Даниэля совсем развеялись, когда на флопе выпал туз.

Даниэль Негреану
Даниэль Негреану / Фото: Pokernews

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Всего же из почти 800 участников пятого стартового дня в Day 2 проследовали 592 игрока. Сегодня состоится последний флайт Главного события. На данный момент на ивент заявилось 5315 игроков.

К слову, на этом неудачи Негреану не завершились. Игрок заявился на ивент Little One for One Drop с бай-ином 1111 долларов, но покинул его уже в первый же день.

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Отметим, что данный турнир носит благотворительный характер. С каждого взноса тысяча долларов идет в призовой фонд, тогда как по 111 долларов отправляются в фонд, помогающий бороться с кризисом питьевой воды в Африке.

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