Королевский вылет! Легендарный Негреану покинул главный турнир года в первый же день

Канадский покерист уже на ранней стадии положился на пару королей, однако нарвался на сильную руку соперника и выбыл с Main Event WSOP

Даниэль Негреану - один из лучших покеристов в мире / Фото: Instagram Даниэля Негреану

В прошлый четверг на Мировой серии покера стартовало Главное событие, которое продлится две недели. Организаторы приняли решение сделать сразу шесть флайтов – стартовых дней, когда игроки могут зарегистрироваться на ивент.

В этом году Main Event проходит в формате фризаута, когда участники не могут совершить более одного входа на турнир. Это стало причиной раннего вылета нескольких покер-про. Самый заметный из них - сход с дистанции Даниэля Негреану.

Реклама

Читайте также: Эпатажный игрок вырядился в костюм из аниме и заработал почти миллион в Лас-Вегасе

Канадец зашел во флайт Day 1E и покинул Главное событие уже на втором уровне блайндов. PokerKid решил пойти в олл-ин с парой королей (КК) на руках, однако нарвался на АА у соперника Аймана Махфуда. Иллюзии Даниэля совсем развеялись, когда на флопе выпал туз.

Даниэль Негреану / Фото: Pokernews

Реклама

Всего же из почти 800 участников пятого стартового дня в Day 2 проследовали 592 игрока. Сегодня состоится последний флайт Главного события. На данный момент на ивент заявилось 5315 игроков.

К слову, на этом неудачи Негреану не завершились. Игрок заявился на ивент Little One for One Drop с бай-ином 1111 долларов, но покинул его уже в первый же день.

Читайте также: Учитель математики идет за славой легендарного Манимейкера

Реклама

Отметим, что данный турнир носит благотворительный характер. С каждого взноса тысяча долларов идет в призовой фонд, тогда как по 111 долларов отправляются в фонд, помогающий бороться с кризисом питьевой воды в Африке.