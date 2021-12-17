Пережил Холокост, изобрел Трансформеров и перевернул мир покера. Чем запомнился Генри Оренштейн

Американец родился в Польше, однако из-за Холокоста эмигрировал в США, где стал успешным бизнесменом и покеристом. Знакомимся с покойной легендой поближе

Генри Оренштейн совершил революцию в мире покера

Вчера мир покера узнал прискорбную новость – легендарный Генри Оренштейн умер в возрасте 98 лет. Американец польского происхождения прославился в карточной индустрии не только за овальным столом.

Оренштейн был одним из самых уважаемых членов покерного сообщества. Мужчина родился 13 октября 1923 года в Польше и выжил в нацистском концентрационном лагере во время Второй мировой войны при Холокосте.

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Его родители были убиты нацистами в Германии, а сам парень вместе с двумя братьями эмигрировал в США в 1942 году. В Нью-Йорке Генри первое время жил у дяди, а позже занялся бизнесом и начал играть в покер.

Оренштейн основал компанию по производству игрушек, которая была достаточно прибыльной и инновационной для того времени. Парень оставил большой след в индустрии игрушек, первым создав привычных нам Трансформеров.

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Впоследствии они стали одной из самых продаваемых детских игрушек в США. Именно без видения Генри не было бы привычной нам известной игрушки. А с конца 80-ых Оренштейн начал активно заниматься покером.

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Наибольшую пользу игре Генри в 1995 году, изобретя специальную "камеру открытых карт". Это прибор, позволяющий зрителям видеть стартовые руки игроков за столом.

Данное приспособление устанавливается под ободок стола, чтобы при минимальном подъеме карт они были видны. В качестве игрока Оренштейн не остался без золотого браслета WSOP.

Генри Оренштейн покинул наш мир / Фото: Pokernews

В 1996 году он выиграл турнир Мировой серии покера по Семикарточному Стаду. Всего же на турнирах серии он заработал более 230 тысяч долларов. За заслуги перед индустрий Оренштейн был включен в Зал славы покера в 2008 году.