Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Научил подглядывать за картами. Легенда покера Генри Оренштейн скончался на 99 году жизни

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
17 декабря, 15:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американский игрок нечасто светился за овальным столом, однако одно из его изобретений помогло сильно популяризировать покер в мире
Генри Оренштейн покинул наш мир
Генри Оренштейн покинул наш мир / Фото: Pokernews

Один из самых легендарных игроков в покер Генри Оренштейн умер в возрасте 98 лет. Причины смерти не разглашаются.

Мужчина стал известен в 90-ые благодаря нескольким выходам за финальные столы на WSOP. Однажды ему покорился золотой браслет серии, в 1996 году по Семикарточному Стаду.

Реклама

Однако главным достижением в жизни Оренштейна стало изобретение "камеры закрытых рук". Именно благодаря ей в 2008 году Генри стал членом Зала славы покера.

Читайте также: Известный игрок в покер покончил жизнь самоубийством из-за преследования иллюминатов

Благодаря этому устройству, которое Оренштейн запатентировал в 1995 году, можно легко увидеть карты игроков. Если бы не эта камера, нынче зрители не смогли бы с комфортом смотреть покерные трансляции по телевизору или в интернете.

Реклама

Сам Генри родился в Польше в 1923 году и сумел пережить Холокост. Будущий игрок выжил в концлагере, однако его родители были убиты в нем. В 19 лет Оренштейн эмигрировал в США, где жил с дядей.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Покер - это твой спорт
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ДЕКАБРЬ
Дэн Харрингтон
Дэн Харрингтон
&laquo;Король инстаграма&raquo; Дэн Билзерян. Фото:&nbsp;cardplayer.com
Дэн Билзерян
Антонио Эсфандиари
Антонио Эсфандиари
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус
Татьяна Пасалич
Татьяна Пасалич
1/2
Дни рождения декабря
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять