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Известный игрок в покер покончил жизнь самоубийством из-за преследования иллюминатов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 августа, 20:20
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Канадец Мэтт Марафиоти совершил суицид на фоне паранойи из-за проблем в семейной жизни
Мэтт Марафиоти умер в 33-летнем возрасте
Мэтт Марафиоти умер в 33-летнем возрасте

В мире покера произошла трагедия. На 34-ом году жизни умер один из лучших покеристов Канады Мэтт Марафиоти.

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Профессиональный игрок в покер выпал из квартиры своего друга в Нью-Джерси с 28-го этажа. Полиция считает самой вероятной причиной смерти самоубийство.

Два спасателя в соседнем доме услышали его крики. Когда они прибыли на место происшествия, парень был уже мертв. Известный покер-про Тодд Виттелес также подтвердил, что Мэтт мог совершить суицид.

Полицейские, которые расследуют инцидент, полагают, что мужчина совершил прыжок из-за опасений, что неизвестные люди, в том числе иллюминаты, пытались его схватить.

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Эта паранойя могла усилиться из-за других проблем в личной жизни Марафиоти. Мэтт долгое время вел борьбу за право опеки над своим маленьким сыном.

В 2016 году он пропал без вести и даже был признан мертвым, однако через 45 дней снова появился на публике. Последний пост Марафиоти в Instagram вновь наводит на мысль о самоубийстве.

"Меня вот-вот похитит из квартиры этот человек"

Мэтт считал, что изображенный на фотографии мужчина является частью заговора с целью его мучить, чтобы смерть выглядела как несчастный случай.

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Уроженец Торонто был известен в сети под ником ADZ124 и в свое время считался одним из лучших игроков на высоких ставках. С 2019 года Мэтт не был замечен на крупных турнирах.

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За всю свою карьеру Марафиоти выиграл 2,8 миллиона долларов и останавливался в шаге от браслета WSOP (2 место на ивенте в 2010 году).

смертьпокер
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Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

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