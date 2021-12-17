Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Навчив підглядати за картами. Легенда покеру Генрі Оренштейн помер на 99 році життя

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
17 грудня, 15:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американський гравець нечасто світився за овальним столом, однак один з його винаходів допоміг популяризувати покер у світі
Генрі Оренштейн залишив наш світ
Генрі Оренштейн залишив наш світ / Фото: Pokernews

Один з найвідоміших гравців у покер Генрі Оренштейн помер у віці 98 років. Причин смерті не розголошуються.

Чоловік став відомий у 90-ті завдяки кільком виходам за фінальні столи на WSOP. Одного разу йому підкорився золотий браслет серії, в 1996 із Семикарткового Стаду.

Реклама

Henry Orenstein, creator of the Transformers and Holocaust survivor, has died – 24 Happenings

Однак головним досягненням у житті Оренштейна став винахід "камери закритих рук". Саме завдяки їй у 2008 році Генрі став членом Залу слави покеру.

Читайте також: Відомий гравець у покер покінчив життя самогубством через переслідування ілюмінатів

Реклама

Завдяки цьому пристрою, який Оренштейн запатентував у 1995 році, можна легко побачити карти гравців. Якби не ця камера, нині глядачі не змогли б з комфортом дивитися трансляції покеру по телевізору або в інтернеті.

Сам Генрі народився у Польщі 1923 року і зумів пережити Голокост. Майбутній гравець вижив у концтаборі, проте його батьки були убиті у ньому. У 19 років Оренштейн емігрував до США, де жив із дядьком.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Покер - це твій спорт
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти