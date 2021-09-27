Определились первые победители Кубка Украины по онлайн-покеру. Кто они и сколько выиграли

Станислав Галатенко победил в двух ивентах UPC, выиграв в сумме более 60 тысяч гривен

Станислав Галатенко разрывает соперников на турнирах UPC по Омахе / Фото: PokerMatch

В пятницу, 24 сентября, стартовал Кубок Украины по онлайн-покеру (UPC), который проводится крупнейшим румом Украины PokerMatch. За прошедшие три дня было отыграно девять турниров.

За эти дни прошли ивенты в кубках Одессы, Житомира и Днепра по трем дисциплинам: Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананасу". В них были определены семь победителей, ведь двое участников сумели оформить по дублю.

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Один из лучших игроков Украины Стас Галатенко под ником shrekpoker91 сумел победить в одесском и житомирском кубках по Омахе, заработав в сумме более 63 тысяч гривен. Также два триумфа и на счету игрока с ником borsalino, который выиграл днепровский турнир по Омахе и одесский – по "Ананасу".

Отдельно стоит выделить кубок Житомира по Холдему, который собрал 1502 входа и перебил гарантию в 1 миллион. Его победитель winning1211 сумел добыть наибольшие призовые за уик-энд – 123 тысячи гривен.

Турнир Призовой фонд Победитель Призовые [UPC #1] PLO Odesa Cup 130 950 грн shrekpoker91 34 047 грн [UPC #1] OFC Odesa Cup 150 000 грн borsalino 30 752 грн [UPC #1] Odesa Cup 750 000 грн knifer 106 442 грн [UPC #2] PLO Zhytomyr Cup 107 550 грн shrekpoker91 29 038 грн [UPC #2] OFC Zhytomyr Cup 150 000 грн plsgogame 42 000 грн [UPC #2] Zhytomyr Cup 1 128 600 грн winning1211 123 669 грн [UPC #3] PLO5 Dnipro Cup 112 950 грн borsalino 26 858 грн [UPC #3] OFC Dnipro Cup 150 000 грн coliseumklim 42 000 грн [UPC #3] Dnipro Cup 500 000 грн maloy128 92 778 грн

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Всего же за три дня турниры UPC было совершено 4289 входов, а общий призовой фонд составил более 3,1 миллиона гривен.

Уже на этой неделе нас ждут аж 21 турнир в кубках Львова, Полтавы, Ужгорода, Чернигова, Тернополя, Запорожья и Харькова. Общий призовой фонд составит не менее 4 миллионов гривен.

Дата Время Турнира Игра Бай-ин Гарантия 27.09. 19:00 [UPC #4] PLO5 Lviv Cup Омаха (5к) 275 грн 50 000 грн 27.09. 19:30 [UPC #4] OFC Lviv Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 27.09. 20:00 [UPC #4] Lviv Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 28.09. 19:00 [UPC #5] PLO5 Poltava Cup Омаха (5к) 275 грн 50 000 грн 28.09. 19:30 [UPC #5] OFC Poltava Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 28.09. 20:00 [UPC #5] Poltava Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 29.09. 19:00 [UPC #6] PLO Uzhhorod Cup Омаха 275 грн 50 000 грн 29.09. 19:30 [UPC #6] OFC Uzhhorod Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 29.09. 20:00 [UPC #6] Uzhhorod Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 30.09. 19:00 [UPC #7] PLO Chernihiv Cup Омаха 275 грн 50 000 грн 30.09. 19:30 [UPC #7] OFC Chernihiv Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 30.09. 20:00 [UPC #7] Chernihiv Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 01.10. 19:00 [UPC #8] PLO Ternopil Cup Омаха 500 грн 75 000 грн 01.10. 19:30 [UPC #8] OFC Ternopil Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 01.10. 20:00 [UPC #8] Ternopil Cup Холдем 500 грн 500 000 грн 02.10. 19:00 [UPC #9] PLO Zaporizhzhia Cup Омаха 500 грн 75 000 грн 02.10. 19:30 [UPC #9]OFC Zaporizhzhia Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 02.10. 20:00 [UPC #9] Zaporizhzhia Cup Холдем 500 грн 1 000 000 грн 03.10. 19:00 [UPC #10] PLO5 Kharkiv Cup Омаха (5к) 500 грн 100 000 грн 03.10. 19:30 [UPC #10] OFC Kharkiv Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 03.10. 20:00 [UPC #10] Kharkiv Cup Холдем 500 грн 500 000 грн

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