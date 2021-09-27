Определились первые победители Кубка Украины по онлайн-покеру. Кто они и сколько выиграли

В пятницу, 24 сентября, стартовал Кубок Украины по онлайн-покеру (UPC), который проводится крупнейшим румом Украины PokerMatch. За прошедшие три дня было отыграно девять турниров.
За эти дни прошли ивенты в кубках Одессы, Житомира и Днепра по трем дисциплинам: Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананасу". В них были определены семь победителей, ведь двое участников сумели оформить по дублю.
Один из лучших игроков Украины Стас Галатенко под ником shrekpoker91 сумел победить в одесском и житомирском кубках по Омахе, заработав в сумме более 63 тысяч гривен. Также два триумфа и на счету игрока с ником borsalino, который выиграл днепровский турнир по Омахе и одесский – по "Ананасу".
Отдельно стоит выделить кубок Житомира по Холдему, который собрал 1502 входа и перебил гарантию в 1 миллион. Его победитель winning1211 сумел добыть наибольшие призовые за уик-энд – 123 тысячи гривен.
|Турнир
|Призовой фонд
|Победитель
|Призовые
|[UPC #1] PLO Odesa Cup
|130 950 грн
|shrekpoker91
|34 047 грн
|[UPC #1] OFC Odesa Cup
|150 000 грн
|borsalino
|30 752 грн
|[UPC #1] Odesa Cup
|750 000 грн
|knifer
|106 442 грн
|[UPC #2] PLO Zhytomyr Cup
|107 550 грн
|shrekpoker91
|29 038 грн
|[UPC #2] OFC Zhytomyr Cup
|150 000 грн
|plsgogame
|42 000 грн
|[UPC #2] Zhytomyr Cup
|1 128 600 грн
|winning1211
|123 669 грн
|[UPC #3] PLO5 Dnipro Cup
|112 950 грн
|borsalino
|26 858 грн
|[UPC #3] OFC Dnipro Cup
|150 000 грн
|coliseumklim
|42 000 грн
|[UPC #3] Dnipro Cup
|500 000 грн
|maloy128
|92 778 грн
Всего же за три дня турниры UPC было совершено 4289 входов, а общий призовой фонд составил более 3,1 миллиона гривен.
Уже на этой неделе нас ждут аж 21 турнир в кубках Львова, Полтавы, Ужгорода, Чернигова, Тернополя, Запорожья и Харькова. Общий призовой фонд составит не менее 4 миллионов гривен.
|Дата
|Время
|Турнира
|Игра
|Бай-ин
|Гарантия
|27.09.
|19:00
|[UPC #4] PLO5 Lviv Cup
|Омаха (5к)
|275 грн
|50 000 грн
|27.09.
|19:30
|[UPC #4] OFC Lviv Cup
|OFC
|1 000 грн
|100 000 грн
|27.09.
|20:00
|[UPC #4] Lviv Cup
|Холдем
|250 грн
|300 000 грн
|28.09.
|19:00
|[UPC #5] PLO5 Poltava Cup
|Омаха (5к)
|275 грн
|50 000 грн
|28.09.
|19:30
|[UPC #5] OFC Poltava Cup
|OFC
|1 000 грн
|100 000 грн
|28.09.
|20:00
|[UPC #5] Poltava Cup
|Холдем
|250 грн
|300 000 грн
|29.09.
|19:00
|[UPC #6] PLO Uzhhorod Cup
|Омаха
|275 грн
|50 000 грн
|29.09.
|19:30
|[UPC #6] OFC Uzhhorod Cup
|OFC
|1 000 грн
|100 000 грн
|29.09.
|20:00
|[UPC #6] Uzhhorod Cup
|Холдем
|250 грн
|300 000 грн
|30.09.
|19:00
|[UPC #7] PLO Chernihiv Cup
|Омаха
|275 грн
|50 000 грн
|30.09.
|19:30
|[UPC #7] OFC Chernihiv Cup
|OFC
|1 000 грн
|100 000 грн
|30.09.
|20:00
|[UPC #7] Chernihiv Cup
|Холдем
|250 грн
|300 000 грн
|01.10.
|19:00
|[UPC #8] PLO Ternopil Cup
|Омаха
|500 грн
|75 000 грн
|01.10.
|19:30
|[UPC #8] OFC Ternopil Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|01.10.
|20:00
|[UPC #8] Ternopil Cup
|Холдем
|500 грн
|500 000 грн
|02.10.
|19:00
|[UPC #9] PLO Zaporizhzhia Cup
|Омаха
|500 грн
|75 000 грн
|02.10.
|19:30
|[UPC #9]OFC Zaporizhzhia Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|02.10.
|20:00
|[UPC #9] Zaporizhzhia Cup
|Холдем
|500 грн
|1 000 000 грн
|03.10.
|19:00
|[UPC #10] PLO5 Kharkiv Cup
|Омаха (5к)
|500 грн
|100 000 грн
|03.10.
|19:30
|[UPC #10] OFC Kharkiv Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|03.10.
|20:00
|[UPC #10] Kharkiv Cup
|Холдем
|500 грн
|500 000 грн
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