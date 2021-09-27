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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Определились первые победители Кубка Украины по онлайн-покеру. Кто они и сколько выиграли

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
27 сентября, 15:25
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Станислав Галатенко победил в двух ивентах UPC, выиграв в сумме более 60 тысяч гривен
Станислав Галатенко разрывает соперников на турнирах UPC по Омахе
Станислав Галатенко разрывает соперников на турнирах UPC по Омахе / Фото: PokerMatch

В пятницу, 24 сентября, стартовал Кубок Украины по онлайн-покеру (UPC), который проводится крупнейшим румом Украины PokerMatch. За прошедшие три дня было отыграно девять турниров.

За эти дни прошли ивенты в кубках Одессы, Житомира и Днепра по трем дисциплинам: Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананасу". В них были определены семь победителей, ведь двое участников сумели оформить по дублю.

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Один из лучших игроков Украины Стас Галатенко под ником shrekpoker91 сумел победить в одесском и житомирском кубках по Омахе, заработав в сумме более 63 тысяч гривен. Также два триумфа и на счету игрока с ником borsalino, который выиграл днепровский турнир по Омахе и одесский – по "Ананасу".

Отдельно стоит выделить кубок Житомира по Холдему, который собрал 1502 входа и перебил гарантию в 1 миллион. Его победитель winning1211 сумел добыть наибольшие призовые за уик-энд – 123 тысячи гривен.

ТурнирПризовой фондПобедительПризовые
[UPC #1] PLO Odesa Cup130 950 грнshrekpoker9134 047 грн
[UPC #1] OFC Odesa Cup150 000 грнborsalino30 752 грн
[UPC #1] Odesa Cup750 000 грнknifer106 442 грн
[UPC #2] PLO Zhytomyr Cup107 550 грнshrekpoker9129 038 грн
[UPC #2] OFC Zhytomyr Cup150 000 грнplsgogame42 000 грн
[UPC #2] Zhytomyr Cup1 128 600 грнwinning1211123 669 грн
[UPC #3] PLO5 Dnipro Cup112 950 грнborsalino26 858 грн
[UPC #3] OFC Dnipro Cup150 000 грнcoliseumklim42 000 грн
[UPC #3] Dnipro Cup500 000 грнmaloy12892 778 грн
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Всего же за три дня турниры UPC было совершено 4289 входов, а общий призовой фонд составил более 3,1 миллиона гривен.

Уже на этой неделе нас ждут аж 21 турнир в кубках Львова, Полтавы, Ужгорода, Чернигова, Тернополя, Запорожья и Харькова. Общий призовой фонд составит не менее 4 миллионов гривен.

ДатаВремяТурнираИграБай-инГарантия
27.09.19:00[UPC #4] PLO5 Lviv CupОмаха (5к)275 грн50 000 грн
27.09.19:30[UPC #4] OFC Lviv CupOFC1 000 грн100 000 грн
27.09.20:00[UPC #4] Lviv CupХолдем250 грн300 000 грн
28.09.19:00[UPC #5] PLO5 Poltava CupОмаха (5к)275 грн50 000 грн
28.09.19:30[UPC #5] OFC Poltava CupOFC1 000 грн100 000 грн
28.09.20:00[UPC #5] Poltava CupХолдем250 грн300 000 грн
29.09.19:00[UPC #6] PLO Uzhhorod CupОмаха275 грн50 000 грн
29.09.19:30[UPC #6] OFC Uzhhorod CupOFC1 000 грн100 000 грн
29.09.20:00[UPC #6] Uzhhorod CupХолдем250 грн300 000 грн
30.09.19:00[UPC #7] PLO Chernihiv CupОмаха275 грн50 000 грн
30.09.19:30[UPC #7] OFC Chernihiv CupOFC1 000 грн100 000 грн
30.09.20:00[UPC #7] Chernihiv CupХолдем250 грн300 000 грн
01.10.19:00[UPC #8] PLO Ternopil CupОмаха500 грн75 000 грн
01.10.19:30[UPC #8] OFC Ternopil CupOFC1 000 грн150 000 грн
01.10.20:00[UPC #8] Ternopil CupХолдем500 грн500 000 грн
02.10.19:00[UPC #9] PLO Zaporizhzhia CupОмаха500 грн75 000 грн
02.10.19:30[UPC #9]OFC Zaporizhzhia CupOFC1 000 грн150 000 грн
02.10.20:00[UPC #9] Zaporizhzhia CupХолдем500 грн1 000 000 грн
03.10.19:00[UPC #10] PLO5 Kharkiv CupОмаха (5к)500 грн100 000 грн
03.10.19:30[UPC #10] OFC Kharkiv CupOFC1 000 грн150 000 грн
03.10.20:00[UPC #10] Kharkiv CupХолдем500 грн500 000 грн

Не следует забывать и о призах за нокауты Мастеров городов, а также акциях "Турниромания" и командном лидерборде на GipsyTeam. Детальнее о правилах акции и промежуточных итогах читайте на сайте PokerMatch.

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