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Визначилися перші переможці Кубка України з онлайн-покеру. Хто вони і скільки виграли

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
27 вересня, 15:25
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Станіслав Галатенко переміг у двох івентах UPC, вигравши в сумі понад 60 тисяч гривень
Станіслав Галатенко розриває суперників на турнірах UPC з Омахи
Станіслав Галатенко розриває суперників на турнірах UPC з Омахи / Фото: PokerMatch

У п'ятницю, 24 вересня, стартував Кубок України з онлайн-покеру (UPC), який проводиться найбільшим румом України PokerMatch. За минулі три дні було відіграно дев'ять турнірів.

Вже відбулися івенти в кубках Одеси, Житомира та Дніпра з трьох дисциплін: Холдему, Омахи та Китайського покеру "Ананас". У них були визначені сім переможців, адже двоє учасників зуміли оформити по дублю.

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Один з кращих гравців України Стас Галатенко під ніком shrekpoker91 зумів перемогти в одеському і житомирському кубках з Омахи, заробивши в сумі понад 63 тисяч гривень. Також два тріумфи і на рахунку гравця з ніком borsalino, який виграв дніпровський турнір з Омахи та одеський – по "Ананас".

Окремо варто виділити кубок Житомира по Холдему, який зібрав 1502 входи та перебив гарантію в 1 мільйон. Його переможець winning1211 зумів добути найбільші призові за вікенд – 123 тисячі гривень.

Турнір Призовий фонд Переможець Призові
[UPC #1] PLO Odesa Cup130 950 грнshrekpoker91 34 047 грн
[UPC #1] OFC Odesa Cup150 000 грнborsalino 30 752 грн
[UPC #1] Odesa Cup750 000 грнknifer 106: 442 грн
[UPC #2] PLO Zhytomyr Cup107 550 грнshrekpoker91 29 038 грн
[UPC #2] OFC Zhytomyr Cup150 000 грнplsgogame 42 000 грн
[UPC #2] Zhytomyr Cup1 128 600 грнwinning1211 123 669 грн
[UPC #3] PLO5 Dnipro Cup112 950 грнborsalino 26 858 грн
[UPC #3] OFC Dnipro Cup150 000 грнcoliseumklim 42 000 грн
[UPC #3] Dnipro Cup500 000 грнmaloy128 92 778 грн
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Всього ж за три дні турніри UPC було виконано 4289 входів, а загальний призовий фонд склав понад 3,1 мільйона гривень.

Вже на цьому тижні на нас чекає аж 21 турнір в кубках Львова, Полтави, Ужгорода, Чернігова, Тернополя, Запоріжжя та Харкова. Загальний призовий фонд складе як мінімум 4 мільйонів гривень.

Дата Час ТурніриГра Бай-ін Гарантія
27.09.19:00[UPC #4] PLO5 Lviv CupОмаха (5к)275 грн50 000 грн
27.09.19:30[UPC #4] OFC Lviv CupOFC1 000 грн100 000 грн
27.09.20:00[UPC #4] Lviv CupХолдем250 грн300 000 грн
28.09.19:00[UPC #5] PLO5 Poltava CupОмаха (5к)275 грн50 000 грн
28.09.19:30[UPC #5] OFC Poltava CupOFC1 000 грн100 000 грн
28.09.20:00[UPC #5] Poltava CupХолдем250 грн300 000 грн
29.09.19:00[UPC #6] PLO Uzhhorod CupОмаха275 грн50 000 грн
29.09.19:30[UPC #6] OFC Uzhhorod CupOFC1 000 грн100 000 грн
29.09.20:00[UPC #6] Uzhhorod CupХолдем250 грн300 000 грн
30.09.19:00[UPC #7] PLO Chernihiv CupОмаха275 грн50 000 грн
30.09.19:30[UPC #7] OFC Chernihiv CupOFC1 000 грн100 000 грн
30.09.20:00[UPC #7] Chernihiv CupХолдем250 грн300 000 грн
01.10.19:00[UPC #8] PLO Ternopil CupОмаха500 грн75 000 грн
01.10.19:30[UPC #8] OFC Ternopil CupOFC1 000 грн150 000 грн
01.10.20:00[UPC #8] Ternopil CupХолдем500 грн500 000 грн
02.10.19:00[UPC #9] PLO Zaporizhzhia CupОмаха500 грн75 000 грн
02.10.19:30[UPC #9] OFC Zaporizhzhia CupOFC1 000 грн150 000 грн
02.10.20:00[UPC #9] Zaporizhzhia CupХолдем500 грн1 000 000 грн
03.10.19:00[UPC #10] PLO5 Kharkiv CupОмаха (5к)500 грн100 000 грн
03.10.19:30[UPC #10] OFC Kharkiv CupOFC1 000 грн150 000 грн
03.10.20:00[UPC #10] Kharkiv CupХолдем500 грн500 000 грн

Не слід забувати і про призи за нокаути Майстрів міст, а також акціях "Турніроманія" і командний лідерборд на GipsyTeam. Детальніше про правила акції та проміжні підсумки читайте на сайті PokerMatch.

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