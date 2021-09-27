Визначилися перші переможці Кубка України з онлайн-покеру. Хто вони і скільки виграли

Станіслав Галатенко переміг у двох івентах UPC, вигравши в сумі понад 60 тисяч гривень

Станіслав Галатенко розриває суперників на турнірах UPC з Омахи / Фото: PokerMatch

У п'ятницю, 24 вересня, стартував Кубок України з онлайн-покеру (UPC), який проводиться найбільшим румом України PokerMatch. За минулі три дні було відіграно дев'ять турнірів.

Вже відбулися івенти в кубках Одеси, Житомира та Дніпра з трьох дисциплін: Холдему, Омахи та Китайського покеру "Ананас". У них були визначені сім переможців, адже двоє учасників зуміли оформити по дублю.

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Один з кращих гравців України Стас Галатенко під ніком shrekpoker91 зумів перемогти в одеському і житомирському кубках з Омахи, заробивши в сумі понад 63 тисяч гривень. Також два тріумфи і на рахунку гравця з ніком borsalino, який виграв дніпровський турнір з Омахи та одеський – по "Ананас".

Окремо варто виділити кубок Житомира по Холдему, який зібрав 1502 входи та перебив гарантію в 1 мільйон. Його переможець winning1211 зумів добути найбільші призові за вікенд – 123 тисячі гривень.

Турнір Призовий фонд Переможець Призові [UPC #1] PLO Odesa Cup 130 950 грн shrekpoker91 34 047 грн [UPC #1] OFC Odesa Cup 150 000 грн borsalino 30 752 грн [UPC #1] Odesa Cup 750 000 грн knifer 106: 442 грн [UPC #2] PLO Zhytomyr Cup 107 550 грн shrekpoker91 29 038 грн [UPC #2] OFC Zhytomyr Cup 150 000 грн plsgogame 42 000 грн [UPC #2] Zhytomyr Cup 1 128 600 грн winning1211 123 669 грн [UPC #3] PLO5 Dnipro Cup 112 950 грн borsalino 26 858 грн [UPC #3] OFC Dnipro Cup 150 000 грн coliseumklim 42 000 грн [UPC #3] Dnipro Cup 500 000 грн maloy128 92 778 грн

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Всього ж за три дні турніри UPC було виконано 4289 входів, а загальний призовий фонд склав понад 3,1 мільйона гривень.

Вже на цьому тижні на нас чекає аж 21 турнір в кубках Львова, Полтави, Ужгорода, Чернігова, Тернополя, Запоріжжя та Харкова. Загальний призовий фонд складе як мінімум 4 мільйонів гривень.

Дата Час Турніри Гра Бай-ін Гарантія 27.09. 19:00 [UPC #4] PLO5 Lviv Cup Омаха (5к) 275 грн 50 000 грн 27.09. 19:30 [UPC #4] OFC Lviv Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 27.09. 20:00 [UPC #4] Lviv Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 28.09. 19:00 [UPC #5] PLO5 Poltava Cup Омаха (5к) 275 грн 50 000 грн 28.09. 19:30 [UPC #5] OFC Poltava Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 28.09. 20:00 [UPC #5] Poltava Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 29.09. 19:00 [UPC #6] PLO Uzhhorod Cup Омаха 275 грн 50 000 грн 29.09. 19:30 [UPC #6] OFC Uzhhorod Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 29.09. 20:00 [UPC #6] Uzhhorod Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 30.09. 19:00 [UPC #7] PLO Chernihiv Cup Омаха 275 грн 50 000 грн 30.09. 19:30 [UPC #7] OFC Chernihiv Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 30.09. 20:00 [UPC #7] Chernihiv Cup Холдем 250 грн 300 000 грн 01.10. 19:00 [UPC #8] PLO Ternopil Cup Омаха 500 грн 75 000 грн 01.10. 19:30 [UPC #8] OFC Ternopil Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 01.10. 20:00 [UPC #8] Ternopil Cup Холдем 500 грн 500 000 грн 02.10. 19:00 [UPC #9] PLO Zaporizhzhia Cup Омаха 500 грн 75 000 грн 02.10. 19:30 [UPC #9] OFC Zaporizhzhia Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 02.10. 20:00 [UPC #9] Zaporizhzhia Cup Холдем 500 грн 1 000 000 грн 03.10. 19:00 [UPC #10] PLO5 Kharkiv Cup Омаха (5к) 500 грн 100 000 грн 03.10. 19:30 [UPC #10] OFC Kharkiv Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 03.10. 20:00 [UPC #10] Kharkiv Cup Холдем 500 грн 500 000 грн

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