Одолей Мастера и получи приз: в Кубке Украины по онлайн-покеру сыграют именитые игроки

Уже в пятницу стартует Кубок Украины по онлайн-покеру. Серия турниров пройдет в крупнейшем покер-руме Восточной Европы PokerMatch.
Организаторы проведут 72 онлайн-турнира по Холдему, Омахе (4-х и 5-тикарточной) и Китайскому покеру "Ананас". Бай-ины будут варьироваться от 250 до 2000 гривен.
Вплоть до 17 октября каждый день игроков ожидают по три турнира, названных в честь крупнейших городов Украины. В 12-ти из них будут представлены именитыми Мастерами.
Известные игроки будут бороться за Кубок своего города в турнирах по Холдему. Если же другой участник сможет выбить Мастера, покер-рум вознаградит его призом в 1000 ТМ на счет. Кто же войдет в команду Мастеров?
- Грильберг Андрей (Одесса) – вице-чемпион Украины по спортивному покеру
- Стаховский Влад (Днепр) – видеоблогер и стример PokerMatch
- Костырко Николай (Чернигов) – обладатель Кубка Чернигова на PokerMatch
- Соя Иванна (Тернополь) – стример и Мисс PokerMatch
- Чистяков Александр (Запорожье) – Успешный регуляр онлайн-турниров и "живых" серий
- Момот Андрей (Харьков) – двукратный чемпион мира по матч-покеру
- Уланов Роман (Луганск) – опытный покерист с 10-летним призовым стажем в Украине и мире
- Клопоток Максим (Ровно) – обыгрывал в хедз-апе Евгения Качалова
- Лысенко Александр (Херсон) – многократный победитель онлайн-серий PokerMatch
- Гутый Михаил (Луцк) – обладатель браслета WSOP Europe и чемпион мира по матч-покеру
- Забродский Василий (Черновцы) – обладатель чемпионских кубков EPT
- Нойман Ричард (Киев) – чемпион Main Event на PokerMatch UA Millions 2021
Расписание турниров с участием Мастеров на серии:
|Турнир
|Дата
|Время
|Бай-ин
|Мастер города
|Гарантия
|[UPC #1] Odesa Cup
|24 сентября
|20:00
|500 грн
|Грильберг Андрей
|750 000 грн
|[UPC #3] Dnipro Cup
|26 сентября
|20:00
|500 грн
|Стаховский Влад
|500 000 грн
|[UPC #7] Chernihiv Cup
|30 сентября
|20:00
|250 грн
|Костырко Николай
|300 000 грн
|[UPC #8] Ternopil Cup
|1 октября
|20:00
|500 грн
|Соя Иванна
|500 000 грн
|[UPC #9] Zaporizhzhia Сup
|2 октября
|20:00
|500 грн
|Чистяков Александр
|1 000 000 грн
|[UPC #10] Kharkiv Cup
|3 октября
|20:00
|500 грн
|Момот Андрей
|500 000 грн
|[UPC #14] Luhansk Cup
|7 октября
|20:00
|250 грн
|Уланов Роман
|300 000 грн
|[UPC #18] Rivne Cup
|11 октября
|20:00
|250 грн
|Клопоток Максим
|300 000 грн
|[UPC #21] Kherson Cup
|14 октября
|20:00
|250 грн
|Лысенко Александр
|300 000 грн
|[UPC #22] Lutsk Cup
|15 октября
|20:00
|500 грн
|Гутый Михаил
|500 000 грн
|[UPC #23] Chernivtsi Cup
|16 октября
|20:00
|500 грн
|Забродский Василий
|1 000 000 грн
|[UPC #24] Kyiv Cup
|17 октября
|20:00
|1 000 грн
|Нойман Ричард
|2 000 000 грн