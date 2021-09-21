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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Одолей Мастера и получи приз: в Кубке Украины по онлайн-покеру сыграют именитые игроки

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 сентября, 18:45
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PokerMatch назвал 12 представителей городов Украины, победа над которыми принесет участникам призы
Кубок Украины по онлайн-покеру пройдет с 24 сентября по 17 октября
Кубок Украины по онлайн-покеру пройдет с 24 сентября по 17 октября / Фото: PokerMatch

Уже в пятницу стартует Кубок Украины по онлайн-покеру. Серия турниров пройдет в крупнейшем покер-руме Восточной Европы PokerMatch.

Организаторы проведут 72 онлайн-турнира по Холдему, Омахе (4-х и 5-тикарточной) и Китайскому покеру "Ананас". Бай-ины будут варьироваться от 250 до 2000 гривен.

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Вплоть до 17 октября каждый день игроков ожидают по три турнира, названных в честь крупнейших городов Украины. В 12-ти из них будут представлены именитыми Мастерами.

Известные игроки будут бороться за Кубок своего города в турнирах по Холдему. Если же другой участник сможет выбить Мастера, покер-рум вознаградит его призом в 1000 ТМ на счет. Кто же войдет в команду Мастеров?

  • Грильберг Андрей (Одесса) – вице-чемпион Украины по спортивному покеру
  • Стаховский Влад (Днепр) – видеоблогер и стример PokerMatch
  • Костырко Николай (Чернигов) – обладатель Кубка Чернигова на PokerMatch
  • Соя Иванна (Тернополь) – стример и Мисс PokerMatch
  • Чистяков Александр (Запорожье) – Успешный регуляр онлайн-турниров и "живых" серий
  • Момот Андрей (Харьков) – двукратный чемпион мира по матч-покеру
  • Уланов Роман (Луганск) – опытный покерист с 10-летним призовым стажем в Украине и мире
  • Клопоток Максим (Ровно) – обыгрывал в хедз-апе Евгения Качалова
  • Лысенко Александр (Херсон) – многократный победитель онлайн-серий PokerMatch
  • Гутый Михаил (Луцк) – обладатель браслета WSOP Europe и чемпион мира по матч-покеру
  • Забродский Василий (Черновцы) – обладатель чемпионских кубков EPT
  • Нойман Ричард (Киев) – чемпион Main Event на PokerMatch UA Millions 2021
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Расписание турниров с участием Мастеров на серии:

ТурнирДатаВремяБай-инМастер городаГарантия
[UPC #1] Odesa Cup24 сентября20:00500 грнГрильберг Андрей750 000 грн
[UPC #3] Dnipro Cup26 сентября20:00500 грнСтаховский Влад500 000 грн
[UPC #7] Chernihiv Cup30 сентября20:00250 грнКостырко Николай300 000 грн
[UPC #8] Ternopil Cup1 октября20:00500 грнСоя Иванна500 000 грн
[UPC #9] Zaporizhzhia Сup2 октября20:00500 грнЧистяков Александр1 000 000 грн
[UPC #10] Kharkiv Cup3 октября20:00500 грнМомот Андрей500 000 грн
[UPC #14] Luhansk Cup7 октября20:00250 грнУланов Роман300 000 грн
[UPC #18] Rivne Cup11 октября20:00250 грнКлопоток Максим300 000 грн
[UPC #21] Kherson Cup14 октября20:00250 грнЛысенко Александр300 000 грн
[UPC #22] Lutsk Cup15 октября20:00500 грнГутый Михаил500 000 грн
[UPC #23] Chernivtsi Cup16 октября20:00500 грнЗабродский Василий1 000 000 грн
[UPC #24] Kyiv Cup17 октября20:001 000 грнНойман Ричард2 000 000 грн

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