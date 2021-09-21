Одолей Мастера и получи приз: в Кубке Украины по онлайн-покеру сыграют именитые игроки

PokerMatch назвал 12 представителей городов Украины, победа над которыми принесет участникам призы

Кубок Украины по онлайн-покеру пройдет с 24 сентября по 17 октября / Фото: PokerMatch

Уже в пятницу стартует Кубок Украины по онлайн-покеру. Серия турниров пройдет в крупнейшем покер-руме Восточной Европы PokerMatch.

Организаторы проведут 72 онлайн-турнира по Холдему, Омахе (4-х и 5-тикарточной) и Китайскому покеру "Ананас". Бай-ины будут варьироваться от 250 до 2000 гривен.

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Вплоть до 17 октября каждый день игроков ожидают по три турнира, названных в честь крупнейших городов Украины. В 12-ти из них будут представлены именитыми Мастерами.

Известные игроки будут бороться за Кубок своего города в турнирах по Холдему. Если же другой участник сможет выбить Мастера, покер-рум вознаградит его призом в 1000 ТМ на счет. Кто же войдет в команду Мастеров?

Грильберг Андрей (Одесса) – вице-чемпион Украины по спортивному покеру

– вице-чемпион Украины по спортивному покеру Стаховский Влад (Днепр) – видеоблогер и стример PokerMatch

– видеоблогер и стример PokerMatch Костырко Николай (Чернигов) – обладатель Кубка Чернигова на PokerMatch

– обладатель Кубка Чернигова на PokerMatch Соя Иванна (Тернополь) – стример и Мисс PokerMatch

– стример и Мисс PokerMatch Чистяков Александр (Запорожье) – Успешный регуляр онлайн-турниров и "живых" серий

– Успешный регуляр онлайн-турниров и "живых" серий Момот Андрей (Харьков) – двукратный чемпион мира по матч-покеру

– двукратный чемпион мира по матч-покеру Уланов Роман (Луганск) – опытный покерист с 10-летним призовым стажем в Украине и мире

– опытный покерист с 10-летним призовым стажем в Украине и мире Клопоток Максим (Ровно) – обыгрывал в хедз-апе Евгения Качалова

– обыгрывал в хедз-апе Евгения Качалова Лысенко Александр (Херсон) – многократный победитель онлайн-серий PokerMatch

– многократный победитель онлайн-серий PokerMatch Гутый Михаил (Луцк) – обладатель браслета WSOP Europe и чемпион мира по матч-покеру

– обладатель браслета WSOP Europe и чемпион мира по матч-покеру Забродский Василий (Черновцы) – обладатель чемпионских кубков EPT

– обладатель чемпионских кубков EPT Нойман Ричард (Киев) – чемпион Main Event на PokerMatch UA Millions 2021

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Расписание турниров с участием Мастеров на серии: